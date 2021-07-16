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Cama「160元咖啡金免費送」！還享混搭40杯8折，路易莎「外送75折」、小農鮮奶免費升級
咖啡優惠喝起來！台灣兩大咖啡品牌「cama現烘咖啡專門店」與「路易莎咖啡Louisa Coffee」於近日紛紛推出折扣優惠，像是cama為了歡慶App擁有40萬會員，祭出全飲品40杯8折與全飲品4杯88折等感恩回饋；Louisa Coffee也推出自取全品項85折與foodpanda外送指定磚壓與飲品最低75折起，一起來喝咖啡吧！
cama的App因為其良好的使用者體驗與優質的介面設計，在短短時間內就讓會員衝到了40萬人次，是近期少數App黏著度相當高的咖啡品牌，也常因應不同節慶或趨勢推出折扣優惠。這回為了慶祝App破40萬會員，推出會員獨享五重好康，包含連續四週贈40元咖啡金、全飲品 40杯8折、全飲品4杯88折、咖啡豆4包88折與濾掛40包88折（皆可混搭、寄杯寄豆），活動從即日起至8月10日喔，盡請把握優惠咖啡喝好喝滿吧。
而Louisa Coffee則推出即日起至7月26日，加LINE官方好友並線上訂餐可享自取85折，用LINE Pay支付還享有加碼週一至週五回饋5點喔，另外Louisa Coffee也與foodpanda外送平台合作，一樣即日起至7月26日指定磚壓與飲品享有更低的75折優惠。更狂的是7月全月每週三小農日，享有9款指定拿鐵免費升級喔，一定要試試看。更多好康優惠請上臉書粉專查詢。
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．7-11推foodomo外送自取咖啡5折起！門市限時3天「指定咖啡、飲品第3件0元」
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