超商＆連鎖咖啡「微解封」好康！全家咖啡.星巴克買1送1、路易莎部分門市開放內用

雖然三級疫情警戒再度延長，但7/13起微解封的調整也為民眾帶來生活轉變，今天跟大家分享熟悉品牌及超商的限時咖啡優惠，而配合各縣市餐飲內用指引，路易莎也預計遵照防疫規定開放特定縣市門市內用區，咖啡控準備用滿滿新消息迎接嶄新星期一。

星巴克：2大優惠截至7/20

星巴克日前祭出限定優惠，7/20前凡透過外送平台foodomo，點購大杯的「摩卡可可碎片星冰樂」或「抹茶奶霜星冰樂」，即享單一價，每杯現省35元。而除了「巧克力法式泡芙星冰樂」新品上市，品牌也搶先推出父親節預購活動，截至8/1止凡購買指定6吋蛋糕，即可享88折早鳥折扣，7/20前結帳還可額外獲得買一送一券，留到8/30前都能兌換。優惠可累計，好友分享券根據預購盒數贈送，適用品項包含法式巧克力千層薄餅、芝麻巧克力蛋糕、芒果布蕾戚風蛋糕、經典起司蛋糕、檸檬塔及星格脆提袋禮。

圖／星巴克提供、星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

伯朗咖啡館：5折優惠至7/12、指定買一送一到7/26

圖／MR.BROWN CAFÉ伯朗咖啡館官方粉絲團

伯朗咖啡館配合三級防疫推出「疫起涼一夏」，7/12為止到店外帶「美式咖啡、無咖啡因茶系列」即可半價開喝，優惠無法併用。此外，品牌7月也推出買一送一快閃優惠，7/11、7/12、7/18、7/19、7/25、7/26活動期間到指定門市即享全品項買一送一，參與門市請參考官網。

路易莎：特定門市開放內用、外帶85折到7/12

圖／路易莎提供

路易莎昨（9）日宣佈，7/13起將依據微解封政策及各縣市政府彈性調整，開放特定縣市分店內用區及洗手間。由於目前六都僅剩台南唯一有條件開放內用，屆時當地門市將明確實施1.5公尺梅花座、加裝隔板、實聯制登記等規定，但詳情仍以縣市政府最新宣佈可內用地區門市為準。大家也可透過官方LINE享外帶自取85折，優惠持續進行至7/12，帶回家用餐更安心。

圖／路易莎提供

7-11：CITY系列全品項第二杯半價（7/13-7/15）

圖／7-ELEVEN提供

小七粉絲專屬好康搶先報到！7-11推出「微解封新生活」活動，7/13至7/15可享CITY系列「全品項第二杯半價」，咖啡、茶飲任選喝一波。而7/16至7/18透過零接觸支付工具icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包、悠遊卡、一卡通，消費滿150元享88折，小資族別忘了買咖啡提神、吃早餐補充體力。

全家便利商店：Let’s Café品項買一送一（7/13-7/15）

圖／全家便利商店提供

繼每月6號好咖日及滿額送咖啡小白單，全家便利商店配合微解封推出限時3天「Let’s Café買一送一集章趣」活動，會員凡於7/13至7/15購買大杯「經典美式、經典拿鐵」、中杯「單品美式、單品拿鐵」即可集一章，而7/16起至7/26即可憑章兌換同品項商品，等於另類寄杯版咖啡買一送一。提醒大家每日每品項限集一個章，隨買跨店取與手機寄杯不適用。另外，冰品控7/12至7/26還有「蘋果派酷繽沙」、「吉比花生酷繽沙」買一送一，作為夏日消暑小確幸。

圖／全家便利商店提供

OKmart：莊園美式、拿鐵買二送二（7/13-7/16）

圖／OKmart提供

OKmart此次派出大杯莊園級美式咖啡、拿鐵領軍優惠，7/13起至7/16享同品項買二送二，透過OKmall雲端商城購買則有同品項10杯5折，加碼1000點會員點數，為民眾微解封生活應援。

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