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名字裡有「惠、中」看過來！「奎克咖啡」惠中店開幕優惠，享整單半價

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／奎克咖啡提供
圖／奎克咖啡提供

主打精品咖啡與現做輕食的北歐風咖啡廳「奎克咖啡」，於2021年7月9日在台中惠中路上成立台中第2家分店，也是全台第6家分店。為慶祝奎克咖啡惠中店開幕，特推出優惠活動，凡名字裡有「惠、中」任一字的人，憑身分證及LINE@優惠券至台中惠中店消費，即可享有「整單半價」的優惠！

來自高雄的奎克咖啡，在台北及台中皆設有據點，這次不畏新冠肺炎疫情影響，逆勢於台中惠中路開設第6間分店，座落於台中惠中路上，占地近2百坪，獨棟的白色建築物氣派大方，室內則沿襲奎克一貫北歐輕工業裝潢風格，溫潤實木色調為偌大空間增添溫馨舒適感，主打冰滴咖啡、北歐風輕概念、熱壓起司早午餐、義式燉飯及水管麵等咖啡輕食，餐點不分時段全天候供應。

圖／奎克咖啡提供
圖／奎克咖啡提供

奎克咖啡全台門市採取「簡訊實聯制」入場， 顧客須配戴口罩、進行體溫量測及手部消毒，並掃描QR code完成「簡訊實聯制」登記，方能入場；門市部分則在每日開店及閉店時全面進行環境消毒，門市夥伴每日量測體溫，並於工作前清潔雙手、工作中至少每小時洗手一次，同時全面配戴口罩，維護安心的消費環境。

圖／奎克咖啡提供
圖／奎克咖啡提供

圖／奎克咖啡提供
圖／奎克咖啡提供

為慶祝惠中店開幕，奎克咖啡於開幕期間推出快閃活動，凡名字裡有「惠、中」任一字的人（需同字），無論是透過品牌線上訂餐系統、電話訂餐或是親臨門市，只要憑身分證及LINE@優惠券（帳號搜尋:@cuiqu）至台中惠中店結帳取餐，即可享有「整單半價」的優惠。

如果名字裡沒有「惠、中」也沒關係，奎克咖啡加碼推出主餐全面$199的優惠活動，粉絲只要於線上點餐系統預訂餐點，即可到門市拿了就走，減少在現場候餐的時間，既省時也為防疫盡一份心力。雖然防疫期間無法到店內用，但對於親臨門市的客人，奎克咖啡也大方提供「單點任兩杯咖啡飲品再送特濃黑巧oreo冰淇淋鬆餅」，香醇濃厚的口感，今年夏天一定要嘗試一下！

圖／奎克咖啡提供
圖／奎克咖啡提供

圖／奎克咖啡提供
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