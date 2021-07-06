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路易莎「線上訂」85折！加「黑卡會員」再享濾掛咖啡5折，還有5%信用卡回饋

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／路易莎咖啡臉書專頁
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「路易莎咖啡」為了配合政府三級警戒並陪伴廣大的消費者，特地推出加入LINE好友線上訂餐，即可享有「不限金額享 85 折」優惠，另加入黑卡會員，最高還可以享有「濾掛盒裝系列」兩盒5折喔，還有限定信用卡回饋等還好康，一起來瞧瞧吧。

近年火速發展的「路易莎咖啡」，至今在全台已有超過500家分店的超狂數字，高CP餐飲與客製化服務體驗是其吸引該店顧客黏著度提升的主因之一。這回即日起至7月12日，只要加入路易莎官方LINE好友，並透過Nidin線上訂餐 的到店自取服務，直接享有線上所有品項不限金額享85折優惠。

圖／路易莎咖啡臉書專頁
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另外專屬路易莎的會員「黑卡」，只要至臉書專屬文章連結一鍵加入黑卡會員，即可享有7與8月限定的十大超狂優惠，包含濾掛盒裝系列任選2盒5折、路易莎咖啡循環杯6折（原價710元、黑卡價426元）、任1飲品加1份炊米堡、漢堡或貝果總金額9折與100%一番抹茶與大臣賞煎(焙)茶全系列9折等。

圖／路易莎咖啡臉書專頁
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除此之外，享有新光信用卡的卡友有福了，即日起至2022年6月30日，不限金額與新光卡別，每筆都可以享有5%的回饋，值得注意的是，每月上限回饋為新台幣100元。更多好康優惠請鎖定官方臉書粉專。

圖／路易莎咖啡臉書專頁
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官方臉書：https://www.facebook.com/louisacoffeeofficial

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