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美式一杯免17元！「全家咖啡分享壺」整桶帶回家　加碼KAKAO FRIENDS造型飲回歸

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／編輯攝影、全家官網&臉書專頁
圖／編輯攝影、全家官網&臉書專頁

咖啡控嗨翻了！全家便利商店近期祭出一連串咖啡限時優惠及外送打折好康，日前也同步推出超狂「咖啡美好分享壺」，一桶就含12杯小杯經典美式，平均一杯不到17元，一家人居家辦公分享太方便；而全家獨家販售的「KAKAO FRIENDS造型飲料」即日起也正式上架，之前沒買到的粉絲出門採購日記得順手帶回家。

圖／全家官網&臉書專頁
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除了今（20日）最後一天的拿鐵特價，全家攜手外送平台foodpanda祭出中長期優惠，7/13前凡點購大杯經典美式、大杯經典拿鐵、中杯單品系列，即享同品項「2杯85折、4杯8折、6杯77折」優惠。而活動期間全家也推出家庭裝「咖啡分享壺」，原價280元只要199元，就能盡情暢飲12杯小杯8oz經典美式，每杯約16.5元，絕對是宅家防疫必備神器。

圖／全家臉書專頁
圖／全家臉書專頁

另外，去年登場引爆粉絲收藏潮的「KAKAO FRIENDS造型飲料」即日起已重磅回歸。不論是萊恩款橘子葡萄柚風味飲，抑或是粉嫩屁桃水蜜桃風味飲，瓶身設計皆換上新裝，可愛指數爆表，兩款單價99元，喝完消暑氣泡飲後瓶身還能再利用，呆萌瓶蓋也能作為裝飾，粉絲必收！

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