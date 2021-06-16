快訊

被指在分裂台灣 賈永婕反擊「我是哪根蔥」

7成5不滿意柯防疫 柯文哲：人在做天在看 不是電腦在看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7-11中美式買1送1先收！全家、小七「超商咖啡」新優惠　西西里風檸檬氣泡咖啡回歸

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／7-ELEVEN提供、編輯攝影
圖／7-ELEVEN提供、編輯攝影

咖啡控開喝時間到！兩大人氣超商即日起推出限定優惠，7-11除了帶著「西西里風檸檬氣泡咖啡」回歸，也推出最新隨取卡，活動期間購買就送CITY CAFE中美式買一送一券，另有大杯冰拿鐵50杯1900元等特價；全家便利商店則有經典拿鐵3杯109、外送平台「2杯85折、4杯8折、6杯77折」等優惠，一系列好康絕對能滿足無咖啡不歡的大家。

7-11「CITY CAFE中美式買1送1、特大杯任選第2杯7折」

圖／7-ELEVEN影片截圖
圖／7-ELEVEN影片截圖

為歡慶夏季最夯西西里系列咖啡回歸，7-11即日起推出CITY CAFE特大別系列任選「第二杯7折」優惠，6/29全品項都能省一波，其中原價80元的「西西里風檸檬氣泡咖啡」折扣後兩杯136元，現省24元嘗鮮消暑逸品。而OPEN POINT APP行動隨時取也有CITY CAFE大杯熱美式咖啡400杯10000元、大杯冰拿鐵50杯1900元活動，大冰拿原價55一杯只要38元，兌換無期限囤起來一天一杯超合適。

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

此外，7-11幸運隨取卡福袋即日起再度登場，每張500元最高可刮中三倍購物金，每張隨卡附贈CITY PRIMA精品美式買一送一券、蝦皮購物金滿151折150新戶優惠，而6/27前買任一隨取卡，即可加贈CITY CAFE「中美式買一送一券」乙張。隨取卡使用期限至8/10，限量60萬張，售完為止。

全家便利商店「經典拿鐵、單品拿鐵限時5日特價」

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

繼美式咖啡限定優惠結束，全家便利商店APP隨買跨店取改以拿鐵為主角推出限時咖啡優惠，即日起至6/20，APP線上預購享大杯經典拿鐵3杯109元、特大杯經典拿鐵3杯139元、中杯單品拿鐵3杯159元，最高每組省下81元。咖啡冷熱不限、可跨店領取，每位會員限購兩組，可兌換至8/31。

另外，7/13前凡於外送平台foodpanda點購大杯經典美式、大杯經典拿鐵、中杯單品系列，皆可享有同品項「2杯85折、4杯8折、6杯77折」優惠，買越多越划算，居家辦公免出門也能開喝提神。

延伸閱讀：

3大星巴克「外送買1送1」來襲！在家開工咖啡照喝　最新外帶訂閱現省270元

肯德基「7塊雞＋4顆蛋撻＋薯條&飲料」368吃得到、必勝客下殺44折！2大隱藏版點法先收

超商 咖啡

相關新聞

7-11中美式買1送1先收！全家、小七「超商咖啡」新優惠　西西里風檸檬氣泡咖啡回歸

咖啡控開喝時間到！兩大人氣超商即日起推出限定優惠，7-11除了帶著「西西里風檸檬氣泡咖啡」回歸，也推出最新隨取卡，活動期間購買就送CITY CAFE中美式買一送一券，另有大杯冰拿鐵50杯1900元等特

在家工作也能精神百倍！10大網購「濾掛咖啡品牌」嚐一口香醇滋味

對於許多上班族來說，「喝咖啡」已經是種習慣，一天不喝就覺得渾身不對勁。不過最近隨著疫情升溫，越來越多人開始在家上班，同時盡量避免外出群聚，每天少了買咖啡的行程，不到中午就開始昏昏欲睡。

3大星巴克「外送買1送1」來襲！在家開工咖啡照喝　最新外帶訂閱現省270元

端午連假即將結束，雖然今年收假心情大大減少，但開工日可不能少了咖啡儀式感。今天跟大家統整星巴克4大新優惠，包含3大外送買一送一及最新訂閱方案，讓咖啡控在家也能暢飲熟悉的飲品。 即日起至6/22，

咖啡控準備蒐集！盤點各國知名「罐裝咖啡」免出國也能喝、便攜又平價

早晨來一杯咖啡最對味，濃郁的咖啡香讓整個人都甦醒～本篇小編要來帶你瞧瞧國外知名咖啡品牌的「罐裝咖啡」，一瓶帶著走到哪都能喝，超級方便。小編每次來日本時，最愛到他們的自動販賣機前，不只便宜、選擇多樣、香醇又好喝，一喝完精神全都振奮起來了！體驗道地文化，也能當伴手禮呢 ♥

不只外送買1送1！星巴克「全品項買2送1、星冰粽免費吃」預訂也適用

知名品牌星巴克因應三級疫情警戒祭出全新防疫版優惠，除了早前公佈的外送版「買一送一」，日前再推新促銷，包含配合端午節推出的「消費滿額300贈星冰粽」、「全品項買二送一」，防疫期間為減少店內停留時間，也統

「奎克咖啡」超佛3.3折起！連續14天買1送2，買咖啡再送冰滴拿鐵

咖啡絕對是居家辦公的必備飲品。先前因為疫情推出買1送1造成不少討論的「奎克咖啡」，6月祭出更狂「連續14天買1送2」活動，只要買咖啡想買1送1優惠外，再加贈「冰滴拿鐵」一份，不論會員或非會員皆有以上優惠喔。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。