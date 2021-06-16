7-11中美式買1送1先收！全家、小七「超商咖啡」新優惠　西西里風檸檬氣泡咖啡回歸

咖啡控開喝時間到！兩大人氣超商即日起推出限定優惠，7-11除了帶著「西西里風檸檬氣泡咖啡」回歸，也推出最新隨取卡，活動期間購買就送CITY CAFE中美式買一送一券，另有大杯冰拿鐵50杯1900元等特價；全家便利商店則有經典拿鐵3杯109、外送平台「2杯85折、4杯8折、6杯77折」等優惠，一系列好康絕對能滿足無咖啡不歡的大家。

7-11「CITY CAFE中美式買1送1、特大杯任選第2杯7折」

圖／7-ELEVEN影片截圖

為歡慶夏季最夯西西里系列咖啡回歸，7-11即日起推出CITY CAFE特大別系列任選「第二杯7折」優惠，6/29全品項都能省一波，其中原價80元的「西西里風檸檬氣泡咖啡」折扣後兩杯136元，現省24元嘗鮮消暑逸品。而OPEN POINT APP行動隨時取也有CITY CAFE大杯熱美式咖啡400杯10000元、大杯冰拿鐵50杯1900元活動，大冰拿原價55一杯只要38元，兌換無期限囤起來一天一杯超合適。

圖／7-ELEVEN提供

此外，7-11幸運隨取卡福袋即日起再度登場，每張500元最高可刮中三倍購物金，每張隨卡附贈CITY PRIMA精品美式買一送一券、蝦皮購物金滿151折150新戶優惠，而6/27前買任一隨取卡，即可加贈CITY CAFE「中美式買一送一券」乙張。隨取卡使用期限至8/10，限量60萬張，售完為止。

全家便利商店「經典拿鐵、單品拿鐵限時5日特價」

圖／全家便利商店提供

繼美式咖啡限定優惠結束，全家便利商店APP隨買跨店取改以拿鐵為主角推出限時咖啡優惠，即日起至6/20，APP線上預購享大杯經典拿鐵3杯109元、特大杯經典拿鐵3杯139元、中杯單品拿鐵3杯159元，最高每組省下81元。咖啡冷熱不限、可跨店領取，每位會員限購兩組，可兌換至8/31。

另外，7/13前凡於外送平台foodpanda點購大杯經典美式、大杯經典拿鐵、中杯單品系列，皆可享有同品項「2杯85折、4杯8折、6杯77折」優惠，買越多越划算，居家辦公免出門也能開喝提神。

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