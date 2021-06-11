咖啡控準備蒐集！盤點各國知名「罐裝咖啡」免出國也能喝、便攜又平價

早晨來一杯咖啡最對味，濃郁的咖啡香讓整個人都甦醒～本篇小編要來帶你瞧瞧國外知名咖啡品牌的「罐裝咖啡」，一瓶帶著走到哪都能喝，超級方便。小編每次來日本時，最愛到他們的自動販賣機前，不只便宜、選擇多樣、香醇又好喝，一喝完精神全都振奮起來了！體驗道地文化，也能當伴手禮呢 ♥

Suntory BOSS

Suntory BOSS。 圖／IG, phunktran

BOSS為日本大廠「三得利Suntory」所生產，不只生產咖啡，連可可亞、紅茶、碳酸飲料、濃湯等產拚都有！去過日本的朋友們，應該都對「抽著煙斗都的男人」這標誌不陌生，有趣的是它曾經改成讀報紙或是演奏薩克斯風XD代言人更是來頭不小，曾出現在蠟筆小新劇情當中，甚至還有好萊塢演員Tommy Lee Jones。至今已推出40多種罐裝、瓶裝咖啡，口味更是五花八門，從拿鐵、瑪奇朵、濃縮咖啡都有，還會依地區、自動販賣機推出限定商品，讓身為咖啡迷的小編我好想蒐集呀～

小編推薦：大推它又香又濃的黑咖啡，是罐裝黑咖啡的銷售冠軍呢！

產地：日本

ucc

ucc。 圖／IG, harelucky666

說到日本罐裝咖啡，當然不可缺少ucc這個國際品牌呀！在台灣不僅可以買到它的咖啡豆、濾掛咖啡，也能直接到連鎖咖啡廳裡度過時光，若沒時間坐下來享用杯咖啡再走，小編推薦可以到超商買杯ucc的罐裝咖啡，像是近期推出的「黑咖啡」、「拿鐵咖啡」，或是以台灣紅茶加咖啡的「黑鴛鴦」，新口味喝起來更清爽，每款口味幾乎都是超高人氣，忙碌之中也能享用到好咖啡～

產地：日本

Asahi Wonda

Asahi Wonda。 圖／IG, papa_winds

看到Asahi這品牌名字，第一個想到是啤酒對吧XD，除了啤酒在日本廣受歡迎，旗下的可爾必思更為國民飲品，而Wonda所販售的罐裝咖啡也是超級夯！尤其是超人氣的「金的微糖」，選用高品質咖啡豆，烘焙出來的咖啡相當香醇。「早安咖啡」、「特製咖啡歐蕾」、「醇黑咖啡」，以及瓶裝版的「極系列」等飲品都非常好喝唷！銅板價即能享用到咖啡廳等級的咖啡，真是物超所值呢～

小編推薦：如果喜歡有甜味咖啡的朋友們，可以試試看它的焦糖拿鐵～

產地：日本

GEORGIA 喬亞咖啡

GEORGIA喬亞咖啡。 圖／IG, lifefunfun_renjie

GEORGIA為可口可樂旗下的品牌，以美國喬治亞州命名，並由日本惠比壽的「猿田彥珈琲」指導，精選100%阿拉比卡咖啡豆，模擬手工咖啡的「滴濾工法」，製作出來的咖啡香氣、口感層次更是豐富。在日本大受歡迎，口味多達64種，幾乎每台自動販賣機都能見到這品牌的蹤影。而在台灣的我們也有機會品嚐到這款日本No.1的咖啡，就讓「滴濾無糖黑咖啡」或「滴濾拿鐵咖啡」開啟你的一天，為你帶來動力～～～

小編偷偷說：「猿田彥珈琲」有來台開立幾間實體店面，大家有口福啦～

產地：日本

DyDo 世界一咖啡

DyDo世界一咖啡。 圖／IG, lamu_eat

DyDo世界一咖啡就如其名稱，來頭可是不簡單呢，是由「世界咖啡師大賽冠軍」親自監製的咖啡唷！前身其實是二戰時期的家庭藥箱、提神的醫藥飲品，因為熱賣而萌生出罐裝咖啡的想法，大多數的營業額來自於自動販賣機。凡是喝過的人都大推，小編這邊要報個好消息～想喝這個咖啡不需要跑到日本，711就能買到甘醇順口的「無糖黑咖啡」、微甜不膩的「拿鐵咖啡」經典兩款哦～

產地：日本

Doutor 羅倫多咖啡

Doutor 羅倫多咖啡。 圖／IG, coffeeket

Doutor羅倫多咖啡為日本知名的咖啡連鎖店之一，販售著各種咖啡周邊商品，像是濾掛式咖啡、咖啡豆等，在台北民權西路也開了一間咖啡廳哦，有興趣的朋友不妨前往看看。而本篇重點在於它的「瓶裝咖啡」，咖啡歐蕾非常濃醇，香氣十分足夠，若是不食用奶製品、喜歡黑咖啡的也沒問題，喝過Black這款黑咖啡的都說讚。Doutor讓每位消費者都能體會到品嚐精緻咖啡的極緻享受～

產地：日本

Blue Bottle 藍瓶咖啡

Blue Bottle 藍瓶咖啡。 圖／IG, tokyoflower.lol

來自美國的藍瓶咖啡被譽為咖啡界的Apple，經典的藍瓶商標、極簡的風格設計，曾在台灣造成熱絡的話題，也擄獲了不少人的芳心，曾經來台開快閃店，當時可是吸引了大批人潮，不只是為了購買周邊商品，許多文青的必備單品 ♥ 而它推出的罐裝咖啡也獲得了大量藍瓶咖啡迷的注意，「罐裝冷萃有機咖啡」喝起來就像一杯現沖的咖啡，濃郁果香和酒香氣，非常甘醇，幾乎人手都會帶上幾罐呢！

產地：美國

Stumptown 樹墩城

Stumptown樹墩城。 圖／IG, gxxdbox

若沒有畢茲咖啡Peet’s的誕生，來掀起美國的咖啡運動，今天的我們可能就無法品嚐到精品咖啡，也可能不會有現在發展蓬勃的星巴克。沒錯！畢茲咖啡的影響力就是這麼大XD它所收購的樹墩城（Stumptown）推出多款罐裝咖啡，小編今天想推薦的是它的「罐裝氣泡冷泡咖啡」，口味非常獨特，有原味、檸檬蜂蜜和生薑柑橘，就是要跟其他精品咖啡品牌做區別，若是覺得一般市售咖啡口味太普通，那麼這品牌絕對值得你一試！

產地：美國

Costa

Costa。 圖／IG, xx_atgc

Costa是一間英國的咖啡連鎖店，在英國當地甚至比星巴克更廣為人知，於2019年被可口可樂收購。Costa亦有販售罐裝咖啡，主打低糖產品，讓人喝起來更沒負擔。最受歡迎的三種口味分別為經典拿鐵、焦糖拿鐵和美式咖啡，堅持使用與門市相同的「摩卡義大利混和咖啡豆」，為的就是讓顧客能擁有與在店內享用的體驗～

產地：英國

illy

illy。 圖／IG, only_m3_taste

想必許多人都見過「illy」這品牌Logo，其實這咖啡品牌是來自義大利的唷～在台灣不只能看到它的咖啡豆，甚至有罐裝咖啡豆，也有許多咖啡廳販售illy的咖啡，但你是否喝過illy的罐裝咖啡呢？也是有多種口味任君挑選，一打開即可聞到淡淡的咖啡香，帶點微酸微甜的口感，想品嚐正宗的義大利咖啡，illy絕對是你的好選擇！

產地：義大利

Nescafé 雀巢咖啡

Nescafé雀巢咖啡。 圖／IG, roxannestage

來自瑞士的Nescafé雀巢咖啡，它的知名程度就不需要小編冗言贅字了吧！想必有許多人一定喝過它的咖啡，或是已經成為它的忠實主顧，可能是由自己沖泡，也可能自己家中就有一台膠囊咖啡機。小編這裡想介紹的是它的罐裝咖啡，在台灣的便利商店就能買到，且它的好喝程度也是讓人驚艷呢！品嚐到了好咖啡，幸福感也跟著UP UP呢 ♥

產地：瑞士

這些國外知名品牌的罐裝、瓶裝咖啡雖然不能現煮現泡，但美味程度不減唷！對於現代人的忙碌生活，真是一大福音，有機會的話一定要試試看～在購買之前，小編這邊要特別叮嚀，因為部分罐裝咖啡的咖啡因可能較重，容易心悸和懷有身孕的女性們要特別注意唷！

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