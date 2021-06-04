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日本捐疫苗沒問題「佛光山卻卡關？」張鴻仁8點解析

在家工作什麼飲品必囤貨？網友狂推這款咖啡，而且居然很難買

聯合新聞網 / 消費中心／綜合報導
網友針對瓶裝咖啡來場大評比。圖／摘自臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」
網友針對瓶裝咖啡來場大評比。圖／摘自臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」

近期因為疫情關係，大家都「防疫不出門，救台灣」，許多人都在家上班、上課，但對許多上班族來說，上班就是要來杯咖啡，但現在無法出門買，也懶得自己泡，也讓可冰、可不冰的瓶裝咖啡成為不少人的首選，就有不少網友分享自己愛喝的罐裝咖啡，甚至還進行大評比。

網友在臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」，從全家買了瓶裝咖啡後，就比較日本與台灣的瓶裝咖啡差異，表示對比號稱日本NO.1的瓶裝咖啡，以及台灣的貝納頌咖啡，價格相同，但是貝納頌容量大，且入口有手沖冰咖啡的清爽感，以及微酸層次，對照日本的咖啡，有加入香料，味道對比起來就有差。

網友分享瓶裝咖啡的飲用心得。圖／摘自臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」
網友分享瓶裝咖啡的飲用心得。圖／摘自臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」

貼文也引發不少人討論，有網友就認為超商瓶裝咖啡真的很適合囤貨，也有人認同原PO，認為台灣的瓶裝咖啡比較好喝，還有人發現貝納頌終於進軍大寶特瓶咖啡的世界，這樣買起來更方便，另有網友表示，目前只有全家買得到，跪求7-11進貨。

咖啡 超商 上班族

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