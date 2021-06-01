「奎克咖啡」超佛3.3折起！連續14天買1送2，買咖啡再送冰滴拿鐵

咖啡絕對是居家辦公的必備飲品。先前因為疫情推出買1送1造成不少討論的「奎克咖啡」，6月祭出更狂「連續14天買1送2」活動，只要買咖啡想買1送1優惠外，再加贈「冰滴拿鐵」一份，不論會員或非會員皆有以上優惠喔。

圖／奎克咖啡臉書粉專

Cuiqu Coffee的Cuiqu字義數萃取之意，主打店內任何食材精華都是在最佳時段打造的，保持最新鮮天然的風味，而且以提供自家烘焙義式咖啡、拿鐵與冰滴咖啡等作為主打的奎克咖啡，強調堅持以手沖帶出咖啡最純粹的精華。

圖／奎克咖啡臉書粉專

這回6月推出號稱「史上最優惠」買1送2活動，只要即日起至6月14日至全台奎克咖啡門市外帶「美式咖啡或中杯拿鐵」，即可享買1送1優惠，還加碼贈送冰滴拿鐵乙份，相當於買1送2約3.3折起喔。

圖／奎克咖啡臉書粉專

值得注意的是每人每日限購1組，若是會員持有儲值卡扣卡消費，還能享咖啡180天寄杯服務，不過贈送的冰滴拿鐵並不提供寄杯服務。另外目前奎克咖啡還推出外帶最低69折起、線上點餐滿350元還享8折優惠（不過不得與上述活動買1送2合併計算使用）。有需要咖啡的顧客快把握機會拿優惠喔！

奎克咖啡Cuiqu Coffee

活動日期：6月1日至6月14日，限定每天下午2:00至5:00

活動內容：至全台奎克咖啡門市外帶「美式咖啡或中杯拿鐵」，享買1送1優惠，再加贈冰滴拿鐵乙份

官方臉書：https://www.facebook.com/cuiqucoffee

圖／奎克咖啡臉書粉專

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