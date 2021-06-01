快訊

國產疫苗第三期試驗前能不能緊急授權？翁啟惠回應了

直播／確診者爆衝、以體液污染環境！台大醫院召開記者會說明

「奎克咖啡」超佛3.3折起！連續14天買1送2，買咖啡再送冰滴拿鐵

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／奎克咖啡臉書粉專
圖／奎克咖啡臉書粉專

咖啡絕對是居家辦公的必備飲品。先前因為疫情推出買1送1造成不少討論的「奎克咖啡」，6月祭出更狂「連續14天買1送2」活動，只要買咖啡想買1送1優惠外，再加贈「冰滴拿鐵」一份，不論會員或非會員皆有以上優惠喔。

圖／奎克咖啡臉書粉專
圖／奎克咖啡臉書粉專

Cuiqu Coffee的Cuiqu字義數萃取之意，主打店內任何食材精華都是在最佳時段打造的，保持最新鮮天然的風味，而且以提供自家烘焙義式咖啡、拿鐵與冰滴咖啡等作為主打的奎克咖啡，強調堅持以手沖帶出咖啡最純粹的精華。

圖／奎克咖啡臉書粉專
圖／奎克咖啡臉書粉專

這回6月推出號稱「史上最優惠」買1送2活動，只要即日起至6月14日至全台奎克咖啡門市外帶「美式咖啡或中杯拿鐵」，即可享買1送1優惠，還加碼贈送冰滴拿鐵乙份，相當於買1送2約3.3折起喔。

圖／奎克咖啡臉書粉專
圖／奎克咖啡臉書粉專

值得注意的是每人每日限購1組，若是會員持有儲值卡扣卡消費，還能享咖啡180天寄杯服務，不過贈送的冰滴拿鐵並不提供寄杯服務。另外目前奎克咖啡還推出外帶最低69折起、線上點餐滿350元還享8折優惠（不過不得與上述活動買1送2合併計算使用）。有需要咖啡的顧客快把握機會拿優惠喔！

奎克咖啡Cuiqu Coffee

活動日期：6月1日至6月14日，限定每天下午2:00至5:00

活動內容：至全台奎克咖啡門市外帶「美式咖啡或中杯拿鐵」，享買1送1優惠，再加贈冰滴拿鐵乙份

官方臉書：https://www.facebook.com/cuiqucoffee

圖／奎克咖啡臉書粉專
圖／奎克咖啡臉書粉專

延伸閱讀：

這6天「全品項外帶66折」！「日出茶太」加碼外送滿100元直接8折

海鮮鍋88元在家吃、外送點1餐送1餐「生鮮食材包」！全台4款火鍋最新優惠

咖啡 拿鐵

相關新聞

「奎克咖啡」超佛3.3折起！連續14天買1送2，買咖啡再送冰滴拿鐵

咖啡絕對是居家辦公的必備飲品。先前因為疫情推出買1送1造成不少討論的「奎克咖啡」，6月祭出更狂「連續14天買1送2」活動，只要買咖啡想買1送1優惠外，再加贈「冰滴拿鐵」一份，不論會員或非會員皆有以上優惠喔。

85˚C可以跨店寄杯了！這5天「買3送3」還可轉贈好友

85˚C也可以跨店寄杯了！85Cafe APP將於6/1起推出跨店寄杯服務，超值優惠買10送3，還可享跨店取、轉贈好友，...

居家辦公來杯咖啡！ 5家「連鎖咖啡外帶外送5折起」 路易莎、丹堤、Cama統統都有

日前中央指揮中心正式宣佈延期全國第三級警戒至6月14日，也代表會有更多企業分流與居家辦公。不過即使在家工作，多數人仍需要咖啡提神，這回小編幫大家整理5家主流咖啡連鎖店的外帶外送優惠， 一起來瞧瞧吧！

星巴克「買一送一」外送版來了！在家爽喝咖啡到6月，車道門市也有

星巴克粉絲等到了！星巴克早前因應全台防疫升三級警戒，取消易引發群聚的實體門市行銷活動，並在禁止全台門市內用服務後，預告將開放更多外送好康。如今官方宣佈，正式結合三大外送平台推「好友分享優惠」，讓大家免

外送滿額「咖啡免費送」！ 「黑沃咖啡」買咖啡豆再請喝100元咖啡

目前全台有超過40家門市的人氣咖啡「黑沃咖啡」，日前因應COVID-19嚴峻，配合政府政策全面取消內用且改實聯制。而限定黑沃台北威秀店特地祭出「外送滿額」送美式咖啡兌換券一張、來店購買咖啡豆再免費招待100元價值單品咖啡一杯，喜歡咖啡的民眾快衝！

520咖啡小確幸！ 7-11限時3天「第3杯0元」、全家「大杯美式、拿鐵買1送1」

第3杯0元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。