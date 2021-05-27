居家辦公來杯咖啡！ 5家「連鎖咖啡外帶外送5折起」 路易莎、丹堤、Cama統統都有

日前中央指揮中心正式宣佈延期全國第三級警戒至6月14日，也代表會有更多企業分流與居家辦公。不過即使在家工作，多數人仍需要咖啡提神，這回小編幫大家整理5家主流咖啡連鎖店的外帶外送優惠， 一起來瞧瞧吧！

路易莎咖啡Louisa Coffee

近年火速發展的「路易莎咖啡」，至今在全台已有超過500家分店的驚人數字，高CP餐飲與客製化服務體驗是其吸引該店顧客黏著度提升的主因之一。這回路易莎延長外送咖啡優惠並加碼提供人氣磚壓三明治優惠，只要即日起至6月11日(五)在foodpanda與Uber Eats兩大外送平台訂購路易莎，想特定品項75折起優惠，包含飲品類有莊園級美式咖啡與精選英式紅茶拿鐵(大杯)、甜磚壓則有限定榛果可可與脆粒花生；至於鹹口味義式磚壓則有墨西哥辣椒豬肉、墨西哥辣椒牛肉、與法式紅酒牛肉享85折優惠，來買一杯度過居家的煩躁吧。

官方臉書：https://www.facebook.com/louisacoffeeofficial

圖／路易莎咖啡Louisa Coffee臉書粉專

黑浮咖啡RÊVE Café

今年創立第十年的黑浮咖啡，品牌識別主打精緻低調黑的風格，吸引一票文青粉絲。目前推出「防疫外帶優惠」活動，只要單筆滿350享8折優惠，持儲值卡扣卡消費享75折，再享現金點數回饋，最高還可以享有69折回饋喔，值得注意的是，建議取餐前至少30分鐘前電話預訂，可拿了就走，避免排隊群聚等待喔。

官方網站：https://www.reve-cafe.com/story.php

圖／黑浮咖啡臉書粉專

圖／黑浮咖啡RÊVE Café

奎克咖啡Cuiqu Coffee

以提供自家烘焙義式咖啡、拿鐵與冰滴咖啡等作為主打的奎克咖啡，強調堅持以手沖帶出咖啡最純粹的精華。日前推出即日起至5月31日的「外帶安心購」活動，咖啡直接全品項外帶買1送1，相當於一杯5折優惠，除此之外，還有單筆金額滿350元享有8折優惠。若是使用儲值卡扣卡消費則為75折，還有現金點數回饋喔。

官方臉書：https://www.facebook.com/cuiqucoffee

圖／奎克咖啡Cuiqu Coffee臉書粉專

丹堤咖啡DanteCoffee

許多咖啡控心目中經典咖啡連鎖品牌「丹堤咖啡」推出外帶優惠了，即日起至6月8日止，享有早午餐、美饌系列與單點全面77折，重點只要購買大杯以上的飲品，直接享有「第二杯3折」的超狂優惠。不僅如此，現在只要在丹堤行動購物網加入會員，可享有「咖啡寄杯獻禮買5送5」優惠喔，值得注意的是，此優惠只限於信用卡付款。

官方臉書：https://www.facebook.com/DanteCoffee.TW

圖／丹堤咖啡DanteCoffee臉書粉專

圖／丹堤咖啡DanteCoffee臉書粉專

cama現烘咖啡專門店

在全台享有超過100家分店的「cama現烘咖啡專門店」，日前推出咖啡豆只要購買2包或以上與濾掛包10包或以上的數量，直接享有88折；另外也與Uber Eats與foodpanda兩大外送平台合作，即日起至6月1日訂購消費金額達到180元，直接現折20元。此舉希望消費者都能減少外出，一起對抗病毒！

官方臉書：https://www.facebook.com/camacafe

圖／cama現烘咖啡專門店臉書粉專

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