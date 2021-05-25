星巴克「買一送一」外送版來了！在家爽喝咖啡到6月，車道門市也有

星巴克粉絲等到了！星巴克早前因應全台防疫升三級警戒，取消易引發群聚的實體門市行銷活動，並在禁止全台門市內用服務後，預告將開放更多外送好康。如今官方宣佈，正式結合三大外送平台推「好友分享優惠」，讓大家免出門在家也能開喝買一送一，另破天荒開放車道門市專屬促銷，四大買一送一陪咖啡控一起抗疫。

圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克推出外送平台「大杯美式咖啡好友分享」，5/26起至6/8為止，凡於外送平台UberEats或foodpanda點購兩杯大杯冰熱、風味一致的美式咖啡，全日皆享買一送一。活動期間外送平台foodomo也有「防疫有禮好友分享」，透過平台購買同品項及溫度的那堤咖啡、焦糖瑪奇朵咖啡，也能一杯價喝兩杯。

圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

另外，每回行銷活動都被排除的車道門市，這回祭出買一送一好康，截至5/28為止凡至DT車道門市使用車道服務，購買兩杯冰熱、風味、容量一致的指定黑咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待。黑咖啡優惠品項有美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡與氮氣冷萃咖啡系列，依各門市現貨為準，每車每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

門市包含洄瀾、新莊思源、龜山迴龍、桃園國際、內壢中華、竹北自強、竹南、中清、市政、黎明福科、文心大慶、永春東、烏日中山、崇德昌平、斗六、斗六中正、嘉朴、永康中正、台南海佃、台南東門、嘉義民雄、岡山、路竹、中正河北、高雄九如、恆春、台東中華、本館、鳳山建國、蘆竹大竹等，車道服務僅限車輛進入點餐，提醒大家使用車道服務點餐與取餐時，務必配戴口罩以配合防疫。

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