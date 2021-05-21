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外送滿額「咖啡免費送」！ 「黑沃咖啡」買咖啡豆再請喝100元咖啡
目前全台有超過40家門市的人氣咖啡「黑沃咖啡」，日前因應COVID-19嚴峻，配合政府政策全面取消內用且改實聯制。而限定黑沃台北信義威秀店特地祭出「外送滿額」送美式咖啡兌換券一張、來店購買咖啡豆再免費招待100元價值單品咖啡一杯，喜歡咖啡的民眾快衝！
黑沃咖啡成立於2016年，由七位不同咖啡專業背景人士共同創立，由於對品牌塑造與品質打造非常要求，在高品質的經營熱誠之下，至今在全台已經展店超過40家，也是熱門咖啡控喜愛的咖啡品牌之一，且也強調會不斷培育咖啡師們取得SCA國際認證咖啡師學院資格。
這回黑沃限定店「台北信義威秀店」特別因應疫情祭出三大優惠，第一大優惠為外送平台訂購杯只要滿150元，即可免費送美式咖啡兌換卷一張；第二大優惠則是來店購買咖啡豆單包9折優惠，直接免費招待單品咖啡一杯(價值100元)；最後一項優惠是來店購買掛耳包任選八包直接打8折優惠喔。
值得注意的是，日前官網公告只要加入會員，即可於全台門市免費獲得咖啡一杯（價值60元），每邀請一位好友加入再送一杯，限量30萬杯，送完為止，在家辦公也需要咖啡提神，別猶豫了快買起來吧！
黑沃咖啡 台北威秀店
地址：台北市松壽路20號1樓
營業時間： 08：00至20：00（防疫期間則為08：00至18：00）
電話：02-2722-9801
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