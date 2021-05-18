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路易莎整月「外送75折」要筆記！全台門市營業時間縮短、雙北地區禁內用

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／路易莎提供、擷取自 官方臉書
圖／路易莎提供、擷取自 官方臉書

因應疫情嚴峻，人氣連鎖咖啡品牌「路易莎」宣佈，雙北門市即日起暫停內用與洗手間使用，並縮短全台分店營業時間，為鼓勵民眾居家防疫，也推出外帶滿額85折、外送限定人氣咖啡、紅茶拿鐵75折優惠，在家辦公也能省錢提神，還能為防疫盡一份力。

路易莎原先採實聯制登記、梅花座及隔板形式開放內用，然而本土疫情持續升溫，品牌緊急調整升至三級警戒的雙北門市，即日起禁止內用與洗手間使用，有外送平台的門市最晚營業至19:00，無外送平台門市盡早打烊，至多營業至16:00，商場、百貨內門市則不在此限，雙北以外的地區也將彈性調整營業時間。

圖／擷取自 官方臉書
圖／擷取自 官方臉書

而居家上班及在家防疫的大眾，即日起至5/31，只要於外送平台Foodpanda或Uber Eats購買路易莎「大杯莊園級美式咖啡」、「大杯精選英式紅茶拿鐵」，原價75元皆享75折優惠，在家56元就開喝。此外，截至5/22凡到店外帶、致電外送，消費單筆滿300元以上，即享飲品85折優惠。

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