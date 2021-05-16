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抗疫優先！星巴克「買1送1優惠取消一覽、逾200門市禁內用」　外送平台買1送1要筆記

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克粉絲必看！台灣本土疫情加劇，各大餐飲連鎖品牌陸續配合防疫政策，紛紛推出實聯制、外帶優惠，也有業者取消內用或暫停營業，以盼能協助盡快度過這波難關。而每回推出優惠都備受歡迎的星巴克，今（16日）宣佈即日起將暫緩全台行銷活動，雙北門市因應防疫三級警戒僅提供外帶服務，並推出外送平台限定「買一送一」優惠，鼓勵大家一起在家抗疫。

圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克5月原先推出一系列優惠，包含即將於5/17登場的LINE好友限定買一送一券、5/19「安心外帶好友分享日」等都為咖啡控最愛的優惠。然而日前疫情嚴峻，星巴克公佈即日起調整門市營業及行銷活動，首要改變為實施掃碼實聯制，入店需要配合掃QR code登錄才能入場，而雙北地區門市也配合升防疫三級警戒，全面禁止內用，僅提供外帶服務，加總預計約209家門市受影響，座位區及廁所同步暫停使用，部分商場及百貨型門市則不在此限。

圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、星巴克提供
圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、星巴克提供

此外，最易發生群聚風險的促銷活動也將全面暫緩至6/8，受影響的有5/17 LINE限定買一送一、5/19外帶買一送一、每週四COFFEE DAY 85折、每週五NITRO DAY氮氣系列飲料單杯現折30元。雖門市優惠活動取消，星巴克也加碼外送好康，即日起至5/25，凡於外送平台foodomo點購「大杯美式咖啡」，仍可獨享買一送一。另外，外送平台foodpanda或Uber Eats也同步於活動期間祭出大杯冷萃咖啡單一價120元，現省20元，讓咖啡控在家上班或休息也能來杯咖啡提神。

圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克最新抗疫調整

1.入店顧客請配合掃描門市內POP上QR code進行實聯制登錄。
2.配合雙北地區防疫三級警戒，雙北地區門市僅提供外帶服務，座位區及廁所暫停使用，部分商場及百貨型門市則依其規定不在此限。
3.即日起至2021/6/8止，暫緩舉辦相關全台星巴克之行銷活動，取消活動公告如下：
【檔期活動】
5/17(一)星巴克LINE好友專屬驚喜
5/19(三) 安心外帶好友分享
5/20(四)、5/27(四) COFFEE DAY 咖啡生活日
5/21(五)、5/28(五)、6/4(五) NITRO DAY
【星禮程活動】
5/18(二) 金星級會員專屬 指定品項 雙倍贈星
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星巴克 咖啡

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