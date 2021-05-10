星巴克「全品項買1送1」LINE限定、5月壽星有半價！芝麻杏仁豆腐星冰樂必喝

5月首日才與大家分享過星巴克6大優惠，一轉眼星巴克再推4大新活動，其中包含LINE好友限定的「全品項買一送一券」、五月壽星獨家「第二杯半價」優惠等，絕對是開喝好評款「芝麻杏仁豆腐星冰樂」及新品的最佳時機！

黑咖啡日光好友分享：5/13、5/14

機場門市、高鐵/鐵路站內門市、洄瀾、花蓮和平門市及車道服務不參與活動優惠。圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

上週登場的「黑咖啡日光好友分享」本週持續加碼，5/13、5/14活動當天各門市開店起，截至16:00單筆購買兩杯相同容量、風味、冰熱的指定黑咖啡系列飲料，即享一杯價換兩杯飲料。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，外送外賣及預訂服務不適用。黑咖啡優惠品項包含美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡系列，依各門市現貨為準。

星巴克LINE好友專屬驚喜：5/17推播代碼領買一送一券

星巴克夏季新品包含重磅回歸的「芝麻杏仁豆腐星冰樂」及最新款「福吉茶黑糖葛粉吉利星冰樂」，兩款大杯原價售價140元。圖／星巴克提供

除了今明兩天（5/10、5/11）星禮程會員限定的「買一送一」，一般人也有全品項買一送一可以開喝。即日起至5/16為止加入星巴克LINE官方帳號好友，即可於5/17當日參與專屬推播活動，當日至LINE官方帳號選單輸入優惠代碼，即可獲得「數位飲料好友分享券」，每個帳號限領取一次。

優惠券兌換期限到5/19，門市每日兌換到20:00，正好能嘗鮮日式焙茶尬黑糖葛粉凍打造的「福吉茶黑糖葛粉吉利星冰樂」，或是盡情回味綿密療癒的「芝麻杏仁豆腐星冰樂」。

五月壽星「第二杯半價」獨家優惠：截至5/31

星巴克台南佳里門市去年5/8登場，空間設計概念以城市綠地為理念。圖／星巴克提供

5月壽星走起！即日起至5/31為止，憑相關證件到星巴克台南佳里門市，點購兩杯相同口味、容量、冰熱皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。提醒大家每張證件至多優惠乙次，需現場一次領取，不適用外賣外送及預訂服務，優惠憑證不可合併使用。而為歡慶台南佳里門市週年慶，5/31前到店單筆消費滿800元發票，即可獲得台南佳里隨行卡乙張，單筆消費滿1500元發票，即可獲得星巴克萬用包兩入組，數量有限，送完為止。

LOVE SUMMER數位體驗：5/20-6/4

除了以上限時快閃活動，星巴克不定時推出的數位體驗抽「買一送一」的好康即將開跑，每回活動都有全品項買一送一、指定飲品優惠、第二杯半價好康，此次全新「LOVE SUMMER數位體驗」落在5/20至6/4期間，活動時期進入網頁，完成簡易數位活動，即可領取專屬飲料優惠。兌換期限為獲券日+2天，門市每日兌換到20:00，實際操作待網頁公佈後會再為大家更新。

注意事項：上述所有優惠活動皆不適用於外送外賣及預訂服務，優惠品項依各門市現貨為準，優惠無法併用，而車道服務、機場管制區內門市、台積電系列門市、宜蘭頭城、洄瀾及花蓮和平門市不提供兌換。

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