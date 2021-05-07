快訊

比空服員難？北市國小雙語師找嘸人 多益785分挨批門檻高

犒賞媽咪！ 丹堤.星巴克買一送一.伯朗半價　連鎖咖啡「母親節」優惠整理包

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導

51勞動節才結束，星巴克買一送一又來啦！選在陪伴完媽媽的母親節後上班日，5/10起連續2天星巴克「員好友分享日」買一送一外，丹堤也在「母親節當天」推出買一送一，伯朗則在5/9、5/10祭出好友分享，於特定門市可享用同飲品半價。

買一送一優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，亦不適用加價升級與額外添加燕麥奶客製化收費項目。圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
買一送一優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，亦不適用加價升級與額外添加燕麥奶客製化收費項目。圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克

連鎖咖啡星巴克將於5月10日、11日二天，針對旗下星禮程會員，在活動期間每天11:00-20:00，至店單筆購買二杯相同容量、口味、冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二。另外，去年夏天賣翻的「芝麻杏仁豆腐星冰樂」和「福吉茶黑糖葛粉吉利星冰樂」，也將從5／12起正式回歸開賣，這款融合台灣特色的飲品，用芝麻與杏仁豆腐兩者的熟悉口感，加上星冰樂的清爽，之前想嚐卻買不到的民眾把握機會。

星巴克新品包括（左）芝麻杏仁豆腐星冰樂；（右）福吉茶黑糖葛粉吉利星冰樂。圖／星巴克提供
星巴克新品包括（左）芝麻杏仁豆腐星冰樂；（右）福吉茶黑糖葛粉吉利星冰樂。圖／星巴克提供

丹堤咖啡

丹堤咖啡在5/9母親節當天推出買一送一優惠，5／12國際護理師節也同樣會推出買一送一。至店購買飲品並出示優惠圖示，即可享全系列大杯以上飲品買一送一「外帶優惠」，不限品項，也不限組數，而是以價格低的飲品做贈送，而在5／9前女性消費者到店單點大杯以上冰飲，可免費獲得原價30元一包的玻漾飲。

圖／丹堤咖啡官網
圖／丹堤咖啡官網

圖／丹堤咖啡官網
圖／丹堤咖啡官網

伯朗咖啡

伯朗咖啡館則推出好友分享日活動，享飲品買一送一優惠，不限品項，優惠飲品以低價者計。分別是5／9在徐匯廣場、宜蘭、家福中壢門市；5／10門市則包括建國、科大、宜蘭大學、南港、南京、中山一、中山二、松江、小巨蛋、站前、延平、公館、台大醫院、重慶、承德、北投、桃園中山、署桃醫院、長庚三、長庚四、長庚二與華泰名品城。

圖／MR.BROWN CAFÉ伯朗咖啡館官方粉絲團
圖／MR.BROWN CAFÉ伯朗咖啡館官方粉絲團

延伸閱讀：

9家母親節小確幸！38元喝春水堂珍奶、5折享晶華酒店吃到飽、八月堂買1送1

飯店Buffet吃到飽「買2送2、媽媽免費」！母親節5大餐廳優惠手刀衝

星巴克 咖啡 母親節

相關新聞

犒賞媽咪！ 丹堤.星巴克買一送一.伯朗半價　連鎖咖啡「母親節」優惠整理包

51勞動節才結束，星巴克買一送一又來啦！選在陪伴完媽媽的母親節後上班日，5/10起連續2天星巴克「員好友分享日」買一送一外，丹堤也在「母親節當天」推出買一送一，伯朗則在5/9、5/10祭出好友分享，於

6大新優惠！星巴克「全品項買1送1」隱藏版好康爽喝2週、黑咖啡分享日5月快閃

5月首日由上班族最愛的勞動節假日開啟，今天為大家特別統整星巴克6大最新優惠，讓全台小資族可以一次筆記，準備用咖啡迎接新月份好日子。

勞動節連假7-ELEVEN推CITY系列優惠 濃萃美式咖啡買10送10

迎接讓上班族最開心的勞動節假期，7-ELEVEN自4月29日至5月2日限時4天推出線上線下同慶「51勞動節開心花」活動，...

咖啡買1送1、寄杯買5送5！丹堤咖啡感恩5月祭優惠

5月的第二個星期日將迎來母親節，丹堤咖啡祭出「咖啡寄杯買5送5」與指定節日的「買一送一」好康。

星巴克「全品項買1送1」接力來！限時3天，免輸代碼人人都能喝爆

前陣子星巴克買一送一沒跟上嗎？不必捶心肝，因為星巴克最新好康更方便，不必看IG、到活動頁輸代碼，只要直接到店就能夠享買一送一啦！ 星巴克即日起推出「午後好時光好友分享」活動，截至4/21前，連續

星巴克4月「全品項買一送一」來了！連5天看IG領代碼，3大優惠報你知

星巴克粉絲們又有好康報！星巴克這次用全新互動體驗包裝買一送一，限定五天只要關注官方IG限時動態，即可同步獲取當日代碼、領取數位飲料好友分享券，爽喝經典飲料或嘗鮮新品。 星巴克將於推4/12至4/

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。