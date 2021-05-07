犒賞媽咪！ 丹堤.星巴克買一送一.伯朗半價 連鎖咖啡「母親節」優惠整理包
51勞動節才結束，星巴克買一送一又來啦！選在陪伴完媽媽的母親節後上班日，5/10起連續2天星巴克「員好友分享日」買一送一外，丹堤也在「母親節當天」推出買一送一，伯朗則在5/9、5/10祭出好友分享，於特定門市可享用同飲品半價。
星巴克
連鎖咖啡星巴克將於5月10日、11日二天，針對旗下星禮程會員，在活動期間每天11:00-20:00，至店單筆購買二杯相同容量、口味、冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二。另外，去年夏天賣翻的「芝麻杏仁豆腐星冰樂」和「福吉茶黑糖葛粉吉利星冰樂」，也將從5／12起正式回歸開賣，這款融合台灣特色的飲品，用芝麻與杏仁豆腐兩者的熟悉口感，加上星冰樂的清爽，之前想嚐卻買不到的民眾把握機會。
丹堤咖啡
丹堤咖啡在5/9母親節當天推出買一送一優惠，5／12國際護理師節也同樣會推出買一送一。至店購買飲品並出示優惠圖示，即可享全系列大杯以上飲品買一送一「外帶優惠」，不限品項，也不限組數，而是以價格低的飲品做贈送，而在5／9前女性消費者到店單點大杯以上冰飲，可免費獲得原價30元一包的玻漾飲。
伯朗咖啡
伯朗咖啡館則推出好友分享日活動，享飲品買一送一優惠，不限品項，優惠飲品以低價者計。分別是5／9在徐匯廣場、宜蘭、家福中壢門市；5／10門市則包括建國、科大、宜蘭大學、南港、南京、中山一、中山二、松江、小巨蛋、站前、延平、公館、台大醫院、重慶、承德、北投、桃園中山、署桃醫院、長庚三、長庚四、長庚二與華泰名品城。
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