6大新優惠！星巴克「全品項買1送1」隱藏版好康爽喝2週、黑咖啡分享日5月快閃

5月首日由上班族最愛的勞動節假日開啟，今天為大家特別統整星巴克6大最新優惠，讓全台小資族可以一次筆記，準備用咖啡迎接新月份好日子。

「全品項買一送一」台南限定

圖／編輯攝影、擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

台南3家星巴克門市日前豪邁推出長達整個月的隱藏版「全品項買一送一」，繼永康大灣店活動結束，北安門市、虎尾寮門市仍持續開跑，活動期間台南指定地區居民憑證件可享買一送一，不必等限時快閃就能直接開喝。

即日起至5/16，台南市民可憑證件到「虎尾寮門市」享買一送一優惠，活動不限平假日，11:00至20:00皆適用。而5/19前凡平日週一至週五06:00至18:00到訪台南北安門市，出示安南區、北區里民證件，點購兩杯相同容量、風味、冰熱的飲料，其中一杯由星巴克招待。

黑咖啡HAPPY HOUR：5/6、5/13

圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

熱愛喝咖啡的粉絲也有好消息！星巴克於5/6、5/13推出星期四限定「黑咖啡HAPPY HOUR」，活動當日10:00至14:00到店單筆購買兩杯相同容量、風味、冰熱的指定黑咖啡系列飲料，即享一杯價換兩杯飲料。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，外送外賣及預訂服務不適用。黑咖啡優惠品項包含美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡系列，依各門市現貨為準，不參與活動優惠之門市包含機場門市、高鐵/鐵路站內門市、洄瀾、花蓮和平門市及車道服務。

週五NITRO DAY 8日限定

圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

除了黑咖啡，星巴克近年也引進許多氮氣系列飲料，綿密泡沫打造的滑順口感為一大亮點，像是烤蘋果風味氮氣冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡都為嘗鮮熱門選項。5月份起至6月每週五到可供應門市點購氮氣系列飲料，單杯現折30元，活動日期為5/7、5/14、5/21、5/28、6/4、6/11、6/18及6/25。

COFFEE DAY咖啡豆、咖啡設備85折優惠

在家也想24小時喝到星巴克的人，可把握五月每週四的「COFFEE DAY」，5/6、5/13、5/20、5/27期間到全台門市購買咖啡豆類別、咖啡設備全類別品項，即享85折優惠，優惠品項以門市現貨為準，數量有限，售完為止，優惠無法併用。

外送平台foodomo專屬活動：截至5/10

星巴克5月聯手外送平台foodomo推出長達10天的滿額折扣，即日起至5/10為止凡於foodomo訂購星巴克外送或外帶自取，輸入折扣碼即享滿300現折50優惠，數量有限，兌完為止。適用外送服務之指定品項與活動辦法，依各外送平台提供內容為準。

「星巴克咖啡旅程」訂閱制輕旅支線6杯數方案

圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee) 星巴克「咖啡訂閱服務」新推「輕旅支線」方案，可用更低價一次入手6杯，凡購買「150輕旅支線」，訂閱優惠價660元即可獲得每張面額價值135元的「星巴克電子飲料券」，代表平均110元就能憑券可兌換任售價為150元(含)以下的飲料品項。而訂閱優惠價750元的「170輕旅支線」則為單張面額價值150元的「星巴克電子飲料券」，憑藉125元即可兌換任乙杯售價為170元(含)以下之飲料品項。

訂閱完成後可於效期內憑LINE帳號中「訂閱咖啡旅程」票券條碼，至門市兌換任一飲料，也可線上送禮，優惠使用期限為15天。另外，星巴克電子飲料券兌換內容不包含加價升級與額外添加客製化收費項目，酒精飲料、罐裝飲料、瓶裝水及果汁也不適用。

延伸閱讀：

．跟手一樣大！好市多罪惡新品「檸檬乳酪塔」高CP值登場

．台灣首間居家版「星巴克體驗館」在IKEA內湖！巨型女神杯欠打卡、咖啡免費喝