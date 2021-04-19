星巴克「全品項買1送1」接力來！限時3天，免輸代碼人人都能喝爆

前陣子星巴克買一送一沒跟上嗎？不必捶心肝，因為星巴克最新好康更方便，不必看IG、到活動頁輸代碼，只要直接到店就能夠享買一送一啦！

星巴克即日起推出「午後好時光好友分享」活動，截至4/21前，連續三天的13:00至20:00，只要到店購買兩杯相同容量、風味、冰熱飲料，即可用一杯價喝兩杯。每人每次最多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送、外賣、預訂服務，優惠品項依各門市現貨為準。

另外，即日起至5/2為止，凡點購氮氣冷萃咖啡，即享限定優惠，中杯氮氣冷萃咖啡130元，大杯則為150元，等於每杯現折20元，喜愛滑順咖啡口感的人必收。

延伸閱讀：

．港點買1送1到月底、最狂「588港點吃到飽」燒臘拼盤無限續！2大港式優惠必收

．在美術館享秘境甜點？屏東最新景點「可可農場」清水模建築美翻 還能DIY巧克力