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星巴克「全品項買1送1」接力來！限時3天，免輸代碼人人都能喝爆

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
星巴克最新優惠活動不適用於外送外賣及預訂服務；車道服務、機場管制區內門市、台積電系列門市、洄瀾、花蓮和平及宜蘭頭城門市不提供兌換。圖／編輯攝影
星巴克最新優惠活動不適用於外送外賣及預訂服務；車道服務、機場管制區內門市、台積電系列門市、洄瀾、花蓮和平及宜蘭頭城門市不提供兌換。圖／編輯攝影

前陣子星巴克買一送一沒跟上嗎？不必捶心肝，因為星巴克最新好康更方便，不必看IG、到活動頁輸代碼，只要直接到店就能夠享買一送一啦！

星巴克即日起推出「午後好時光好友分享」活動，截至4/21前，連續三天的13:00至20:00，只要到店購買兩杯相同容量、風味、冰熱飲料，即可用一杯價喝兩杯。每人每次最多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送、外賣、預訂服務，優惠品項依各門市現貨為準。

另外，即日起至5/2為止，凡點購氮氣冷萃咖啡，即享限定優惠，中杯氮氣冷萃咖啡130元，大杯則為150元，等於每杯現折20元，喜愛滑順咖啡口感的人必收。

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