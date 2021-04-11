星巴克4月「全品項買一送一」來了！連5天看IG領代碼，3大優惠報你知

星巴克粉絲們又有好康報！星巴克這次用全新互動體驗包裝買一送一，限定五天只要關注官方IG限時動態，即可同步獲取當日代碼、領取數位飲料好友分享券，爽喝經典飲料或嘗鮮新品。

星巴克最新優惠活動不適用於外送外賣及預訂服務；車道服務、機場管制區內門市、台積電系列門市、洄瀾、花蓮和平及宜蘭頭城門市不提供兌換。圖／編輯攝影

星巴克將於推4/12至4/16出限定好康，活動期間每日關注星巴克IG限時動態Starbucks Quiz每日一問，就能同步獲取當日代碼，當天至星巴克Line官方帳號選單「輸入優惠代碼」網頁輸入領取數位券，即可領取「買一送一」券。提醒大家代碼限當日生效，每帳號每日僅能領取一次，優惠憑證存放於「專屬回饋」中，優惠券期限為獲券日+2天，門市每日兌換時間至晚上8點。每次交易最多可兌換同個帳號內的兩張優惠憑證，各優惠憑證不可合併使用，切換帳號需要重新排隊。

星巴克4月檔期主打風味茶，「夏日蜜香鳳梨青茶」嚴選在地烏龍青茶，採特殊工法製成果香四溢的新茶。圖／星巴克提供

趁著此次優惠，大家可以開喝最新清爽系飲料「夏日蜜香蜜桃青茶」、「夏日蜜香蜜桃青茶」，或是由阿薩姆紅茶及燕麥奶調配而成的「巧克力燕麥紅茶那堤」，除了茶香及燕麥奶的堅果滋味，香甜的巧克力為整體風味升級，最後茶風味的酥脆餅乾碎粒亦大大增添口感。

「巧克力燕麥紅茶那堤」為植物奶人氣飲品，紅茶佐巧克力醬，搭配帶有堅果風味的燕麥奶，最後再撒上茶風味餅乾碎粒，濃郁風味十分療癒。圖／星巴克提供

此外，懶得出門也有獨家「星光優惠組合優惠」，即日起至4/20為止，每日傍晚5點後於外送平台foodpanda或Uber Eats購買指定組合，即享優惠價，品項包含「大杯醇濃抹茶那堤」或「大杯經典紅茶那堤」搭配Mini鳳梨酥。而6月底前持OPEN錢包於星巴克門市消費滿150元，享高達10%的OPEN POINT點數回饋。交易金額不含OPEN POINT點數折抵、隨行卡儲值，每月限量20萬點OPEN POINT點數，活動期間總回饋60萬點OPEN POINT點數，點數回饋完畢活動即終止。

延伸閱讀：

．港點買1送1到月底、最狂「588港點吃到飽」燒臘拼盤無限續！2大港式優惠必收

．台北小火鍋丟骰子「整桌66折」、台中「爆量蛤蠣鍋」199元爽嗑！鍋控必收新優惠