冰滴拿鐵免費送！ 奎克推唐寧茶主題「皇家春茶派對」 必吃雲朵舒舒網美下午茶

奎克咖啡推出季節限定的TWININGS唐寧茶主題餐點，主打「夢幻雲朵舒舒及暢涼茶冰沙」季節限定新品，即日起至4/30前推出優惠活動，只要消費「皇家春茶派對」任一品項，就送奎克招牌冰滴拿鐵唷！

圖／奎克咖啡提供

奎克咖啡這次選用TWININGS唐寧茶打造四款季節新品，包含「伯爵香檸雲朵舒舒」選用TWININGS經典的皇家伯爵茶為基底，帶出特有的佛手柑香氣，加上奎克特製的百香檸檬醬及香草冰淇淋，讓舒芙蕾散發出皇家伯爵茶的甘醇甜香；「香橙蜜桃雲朵舒舒」選用TWININGS香甜蜜桃茶作為基底，加上奎克熬煮的柳橙蜜桃醬及香草冰淇淋，每一口舒芙蕾持續散發出甜蜜的氣味。

圖／奎克咖啡提供

「草莓橙香伯爵茶冰沙」以TWININGS經典的皇家伯爵茶為基底，搭配新鮮草莓製成茶冰沙，茶香與果香完美融合，加上新鮮草莓果粒口感豐富又清新；「荔香春漾蜜桃茶冰沙」以TWININGS香甜蜜桃茶為基底，搭配爽口荔枝製作而成的茶冰沙，入口是清甜蜜桃味，後韻則是清新荔枝味甜而不膩。

伯爵香檸雲朵舒舒套餐。圖／奎克咖啡提供

香橙蜜桃雲朵舒舒套餐。圖／奎克咖啡提供

為免消費者太苦惱，奎克直接推出「伯爵香檸雲朵舒舒套餐」及「香橙蜜桃雲朵舒舒套餐」兩種組合，並祭出超優套餐優惠價（北部門市$299/套，中南部門市$289/套），讓人一飽口福同時省荷包，更重要的是，即日起至4/30前，前往全台奎克咖啡門市消費「皇家春茶派對」任一品項，並出示奎克咖啡官方發布的優惠畫面，無論是單點或是套餐，即贈送招牌冰滴拿鐵！相關資訊可上奎克官網查詢：http://www.cuiqu-coffee.com/news。

消費送冰滴拿鐵。圖／奎克咖啡提供

出示畫面享優惠。圖／奎克咖啡提供

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