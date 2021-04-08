「文青咖啡」新景點！台中「COFFEE STOPOVER」進駐儒考棚，剉冰奶咖必喝

台中近年新建設施興盛，部分老屋也有了新的蛻變，重新定義台中建築美學外，更增添許多景點或文藝活動。這回擁有超過百年歲月「儒考棚」，在策展人的規劃之下，變成「文青集散地」，有咖啡、展覽與講座等活動，自2021年新推出之後，吸引不少觀光客前往感受台中新美學生活！

圖／旅遊美食特約萊點特別攝影

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儒考棚其實是清領時代的重要考場，現位於台中西區府後街附近，經由「中島/G.LAb」與相關策展人團隊的巧手規劃，把閱讀、咖啡、選物、展覽與攝影等多變層次融入考棚復古的基調當中，重新詮釋了新美學與傳統間的巧妙結合，一推出就吸引不少文青打卡拍照，紛紛沈浸在獨樹一格的舒適氛圍當中。

圖／中島GLAb臉書粉專

圖／旅遊美食特約萊點特別攝影

而進駐的「Coffee Stopover」，主要提供八種咖啡飲品，包含茶咖啡、純牛奶咖啡與特調飲品等，其中因應台中天氣炎熱而推出的「剉冰奶咖」非常受網友歡迎，絕對是迎接春夏必點的消暑飲品之一。除此之外，還有各式文藝品牌進駐，不定期也會舉辦講座或展覽等活動，預計將以季為單位更換不同的風格主題，敬請拭目以待囉。

圖／中島GLAb臉書粉專

圖／旅遊美食特約萊點特別攝影

台灣府儒考棚 X Coffee Stopover

營業時間：週三至週⽇10：00AM至18：00PM

地址：403台中市西區府後街38-8號

電話：04-2221-6573

圖／中島GLAb臉書粉專

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