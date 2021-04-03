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全聯「1元咖啡」開搶！丹堤咖啡不限量「買1送1」連假2日限定，點餐再贈熱美式
咖啡愛好者快把握！全聯福利中心因應連假祭出限定優惠，其中最狂的莫過於截至4/5的熱美式「1元」超殺價，而丹堤咖啡4/4至4/5也特別推出全系列大杯以上飲品「買一送一」，讓大家休假也能省錢爽喝。
全聯線上購PXGo! 即日起至4/5開放熱美式咖啡1元優惠，每日限量3000杯，早上7點至中午12點供會員開搶，每名會員限購一杯，取貨期限為購買後三日內。而提供OFF COFFEE的門市也於活動期間祭出美式15元、拿鐵25元好康，打造比平日更低的銅板價。
另一品牌丹堤咖啡釋出兒童節連假限定促銷，4/4至4/5凡出示優惠圖片，於全台門市皆享全系列大杯以上飲品「買一送一」外帶優惠，不限同品項，但會以價格低的飲品優先贈送。此外，5/31前若內用單點全新主打餐點「法式舒肥雞胸佐藜麥五穀飯」，還可免費獲得一杯熱美式咖啡，讓大家用餐更滿足。
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