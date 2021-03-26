「綠河咖啡廳」3/31正式開幕！秒飛京都偽出國，限量肉桂捲人氣必吃
綠河 Green River Roastery絕對是今年話題咖啡廳之一，近日該店正式宣佈即將於3月31日（三）正式開幕囉，將過往只開放二樓全面延伸至雙樓層，並有盛大開幕活動即將公開，快把機會衝一波體驗「日本京都偽出國」饗宴吧！
「綠河 Green River Roastery」是位於台北新店區的日式咖啡廳，從外觀雙樓層映入眼簾的是滿滿日式京都風味的建築，再配上木質紋路的裝潢設計，日前試營運將近3隔月，造成排隊人潮大爆滿，紛紛搶拍美照打卡。
綠河有著各式經典手沖咖啡與甜點，尤其每日限量的肉桂捲更是網友推薦必吃，另外基本還有、布丁、巴斯克起士蛋糕、奶油戚風蛋糕與生乳酪蛋糕等，蛋糕口味會根據老闆安排做更換，有時候還會有驚喜的提拉米蘇跟檸檬塔。
而將近兩個月的試營運大受網友好評，該店也確定將於3月31日（三）正式開幕囉，將全面開放雙樓層的用餐環境，也即將公開驚喜的開幕活動。另外綠河低消一杯飲料，並無訂位服務，需要現場候位，人多時用餐限時2小時，也是寵物友善店家，毛小孩牽繩即可落地，店內插座若需使用先記得詢問喔！快揪團親朋好友一起來美拍打卡吧。
綠河 Green River Roastery
營業時間：11:00至1900（最後點餐為18:00），星期二公休
用餐時間：若人潮眾多，限時2小時
地址：新店區環河路100號
臉書：https://www.facebook.com/greenriverroastery/?ref=page_internal
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