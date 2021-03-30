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全球每天喝掉30億杯！「義式濃縮咖啡」再戰世界非物質文化遺產

聯合新聞網 / MilliUN Miles
濃密奶泡讓咖啡更迷人　 / 來源： pixabay
濃密奶泡讓咖啡更迷人　 / 來源： pixabay

圖文/Pei

你喜歡哪種咖啡呢？正宗的espresso義式濃縮怎麼分？它將再次出征，力求進入世界非物質文化遺產行列！

咖啡館的吧檯 是義大利人享受espresso咖啡的開端 　 / 來源： pixabay
咖啡館的吧檯 是義大利人享受espresso咖啡的開端 　 / 來源： pixabay

Espresso濃縮義大利庶民日常

關注咖啡動態的朋友們，可能記得義大利已經在2019年向聯合國提出要把espresso列入文化遺產名單，今年義大利人再度團結起來，希望把這代表義大利深厚文化的濃縮咖啡送上藝文界最高殿堂！

3月31就是聯合國教科文組織公布獲選名單的一天，Pei小編這就帶大家先熟悉一下espresso的有趣小知識。

Espresso在全球創造驚人業績 / 來源： pixabay
Espresso在全球創造驚人業績 / 來源： pixabay

首先，根據義大利大報的調查，世界上每天有30億杯espresso被飲用，這「黑金奇蹟」龐大的消費量等於創造高達50億歐元（也就是超過1500億台幣！）的營收，支撐無數家庭和咖啡迷的日常。

早在1855年，義式濃縮咖啡機器和製造工法就登上巴黎的世界博覽會，想想還真的非常時髦啊！這獨步全球的咖啡也就此奠定地位，最近十幾年，人氣更在亞洲爆發，創造出你我現在在街上都找得到的espresso精品好店。

那麼，espresso到底蘊含了什麼義大利元素？

espresso的正宗沖泡法與義大利咖啡文化

這次義大利提出espresso進入世界遺產的理由來自這杯苦味小飲的強大文化象徵：民主、社交、好客，這代表了義大利悠長歷史累積下來的成果。

在1911年，義大利官方就訂出人人皆同享的咖啡「銅板公定價」，通常在吧檯喝會比較便宜，也就一歐元左右可以享受到；因此，很多人就在吧檯交起了新朋友，進而打造出義大利人的社交圈－你可以想像，熱情的義大利人在小小咖啡店裡，暢聊人生的熱鬧景象！

在許多地方可以看見的「拿著電腦或手機，配咖啡」在義大利傳統裡，可不是好好享受咖啡的方式啊。

享受espresso 　先放下手機吧 　/ 來源： pixabay
享受espresso 　先放下手機吧 　/ 來源： pixabay

沖泡義式咖啡的方法，也是這次文化遺產申請的內容之一，一杯被義大利人認可的「正宗espresso」有它獨特的必要元素：咖啡豆只能有7-9g, 要在20-27秒間沖泡完成，更好的是打在上面的綿密奶泡「crema」能夠保持達2分鐘!

還有，杯子一定要是瓷杯，並且是溫熱的哦。　

明天，就為自己找一杯純正好喝的義式濃縮吧！

今天忙完　就去找家咖啡店點一杯espresso 　/ 來源： pixabay
今天忙完　就去找家咖啡店點一杯espresso 　/ 來源： pixabay
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦。

Pei小編祝大家平安健康！

文化遺產之爭！「巴黎屋頂」力拚「法國麵包」　誰會獲馬克宏總統欽點？　

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義大利 咖啡 巴黎

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