全球每天喝掉30億杯！「義式濃縮咖啡」再戰世界非物質文化遺產
圖文/Pei
你喜歡哪種咖啡呢？正宗的espresso義式濃縮怎麼分？它將再次出征，力求進入世界非物質文化遺產行列！
Espresso濃縮義大利庶民日常
關注咖啡動態的朋友們，可能記得義大利已經在2019年向聯合國提出要把espresso列入文化遺產名單，今年義大利人再度團結起來，希望把這代表義大利深厚文化的濃縮咖啡送上藝文界最高殿堂！
3月31就是聯合國教科文組織公布獲選名單的一天，Pei小編這就帶大家先熟悉一下espresso的有趣小知識。
首先，根據義大利大報的調查，世界上每天有30億杯espresso被飲用，這「黑金奇蹟」龐大的消費量等於創造高達50億歐元（也就是超過1500億台幣！）的營收，支撐無數家庭和咖啡迷的日常。
早在1855年，義式濃縮咖啡機器和製造工法就登上巴黎的世界博覽會，想想還真的非常時髦啊！這獨步全球的咖啡也就此奠定地位，最近十幾年，人氣更在亞洲爆發，創造出你我現在在街上都找得到的espresso精品好店。
那麼，espresso到底蘊含了什麼義大利元素？
espresso的正宗沖泡法與義大利咖啡文化
這次義大利提出espresso進入世界遺產的理由來自這杯苦味小飲的強大文化象徵：民主、社交、好客，這代表了義大利悠長歷史累積下來的成果。
在1911年，義大利官方就訂出人人皆同享的咖啡「銅板公定價」，通常在吧檯喝會比較便宜，也就一歐元左右可以享受到；因此，很多人就在吧檯交起了新朋友，進而打造出義大利人的社交圈－你可以想像，熱情的義大利人在小小咖啡店裡，暢聊人生的熱鬧景象！
在許多地方可以看見的「拿著電腦或手機，配咖啡」在義大利傳統裡，可不是好好享受咖啡的方式啊。
沖泡義式咖啡的方法，也是這次文化遺產申請的內容之一，一杯被義大利人認可的「正宗espresso」有它獨特的必要元素：咖啡豆只能有7-9g, 要在20-27秒間沖泡完成，更好的是打在上面的綿密奶泡「crema」能夠保持達2分鐘!
還有，杯子一定要是瓷杯，並且是溫熱的哦。
明天，就為自己找一杯純正好喝的義式濃縮吧！
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦。
Pei小編祝大家平安健康！
文化遺產之爭！「巴黎屋頂」力拚「法國麵包」 誰會獲馬克宏總統欽點？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言