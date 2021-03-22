假日「咖啡廳不限時」！臺北爆夯「髒髒提拉米蘇」必吃，低消僅100元還營業到半夜

有別於一般商業咖啡廳，有一家名為「Homey's cafe」的老宅咖啡廳，隱藏於台北東區的巷弄內，樸實的裝潢、復古的桌椅陳列與各式經典飲品，一杯咖啡的低消，即便是假日，也能享受「不被催趕」的零限時體驗。另不定期也會舉辦文藝與音樂活動，為繁忙的都市增添一絲慢活的步調。

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「Homey's cafe咖啡廳」位於台北市敦化南路的巷弄內，單從外觀上看只是一棟位於老宅的二樓咖啡廳，不過一開啟木紋質地的白門，絕對會被陳列擺設與各式木紋和復古沙發的懷舊感所震懾，再搭配濃郁的咖啡香與各種像是爵士冷調的音樂，彷彿來場60年代的溫馨邂逅。該店也時常關注社會議題，像是婚姻平權、動物保護等，吸引了不少年輕族群光顧。

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雖然咖啡廳內空間不大，但時常一到假日人滿為患，若不提早入座，可能一整天都等不到位子喔。Homey's cafe販售超過20種的各式飲品，還融合中西式推出三明治與XO醬牛肉拌麵等料理，除此之外，像是特製的「髒髒」Oreo提拉米蘇與布朗尼巧克力也是店內必點的甜點。店內也提供「陽台開放式外區」，一杯咖啡與輕食搭配微風和燦爛的陽光，非常愜意舒服。

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值得注意的是，Homey's cafe強調即使是假日，也不想急迫限制客人用餐時間，因此一律不限時，因此也不接受訂位喔，限制是每人最低僅需消費一杯飲品（例如最低濃縮咖啡僅需100元），每日營業12點至凌晨12點，建議及早前往，以免向隅喔。

圖／旅遊美食特約萊點特別攝影

Homey's cafe

地址：台北市敦化南路一段236巷36號

時間：12:00–00:00

電話：02-27111519

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