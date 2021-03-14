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7大好康接力享！星巴克「草莓星冰樂」回歸、咖啡買1送1、23歲免費喝美式

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

星巴克數位體驗抽「全品項買一送一」、首場「85折購物派對」剛結束不久，星巴克為歡慶23週年慶乘勝追擊推出一系列活動，今天為大家統整3月7大最新活動，讓大家整月都能接力享最新優惠和入手最新品。

1.與23週年有約-滿額贈：3/15-3/19

全台星巴克實體門市將於3/15起推出5天的滿額贈活動，只要單筆消費折扣後滿230元，即可免費獲得「飲料好友分享券」乙張。小白單買一送一券可累贈，兌換期間為獲券日+2天，最後兌換日為3/21，超適合把握時機與友人半價嚐鮮春櫻草莓星冰樂。

2.黑咖啡買一送一：3/22-3/26

圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

3/22起至3/26為星巴克「黑咖啡HAPPY HOUR」，活動期間10:00至14:00到店購買兩杯容量、冰熱、口味皆一致的指定黑咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待。黑咖啡優惠品項包含美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡系列，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

3. 23週年購物派對：3/26

圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克本季最後一場「23週年購物派對」落在3/26，活動當日到店可享全品項85折優惠，為入手限定杯款的好時機。提醒大家飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值不參與此活動。

4. 23歲免費喝咖啡：3/28

圖／星巴克官網
圖／星巴克官網

為了慶祝星巴克23歲生日，星巴克罕見舉辦特別活動，只要為1998年出生的民眾，3/28當日憑本人身份證件到店，即可免費喝「中杯美式咖啡」乙杯。冷熱不限，每人限領一杯，每店限量100杯贈完為止。

5.外送平台專屬優惠：3/17-3/30

圖／星巴克官網
圖／星巴克官網

活動期間凡於外送平台foodpanda或Uber Eats購買指定下午茶組合，即享優惠價，品項包含肉桂捲與大杯那堤組合200元、葡萄乾司康與大杯那堤組合190元特價。另外，foodpanda週一限定活動仍同步進行，4/30前每週一下午13:00至17:00於foodpanda訂購星巴克外送或外帶自取，輸入優惠折扣碼即享滿100現折50元。

6.春櫻草莓星冰樂：3/17上市

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

星巴克2017年起每年都會推出櫻花季星冰樂口味，銷售夯品包含春讚抹茶紅豆、春櫻蜜桃奶霜，今年帶著最受歡迎的「春櫻草莓星冰樂」回歸，主打草莓果粒結合草莓果醬打造成星冰樂，上方的粉色巧克力碎片猶如飄落的櫻花，成就甜蜜滋味與夢幻視覺的最強組合，中杯售價135元。

7.「23週年」台灣限定女神杯款：3/17上市

圖／星巴克提供
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因應23週年，星巴克自然少不了推出杯款新品。全新檔期推出了台灣限定的星巴克女神新品，以繽紛星巴克女神搭配23週年圖樣，融合了海洋世界與女神之美，像是「23人魚守護馬克杯」、「23人魚TOGO不鏽鋼杯」等。而獨特的珠光貝殼馬克杯、夢幻漸層的雲彩色、春櫻色「復古女神馬克杯」也美度破表。

圖／星巴克提供
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圖／星巴克提供
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值得一提的是，隨行杯款還有倒入冰水會變色的「煙花冷變KiaraTOGO冷水杯」，讓鐵粉喝水都能成為時尚指標。另外星巴克也首度推出立體隨行卡，以縮小版洄瀾貨櫃為造型，粉絲準備買到剁手手。

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星巴克 咖啡

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