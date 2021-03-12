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純白樓中樓美翻！日系極簡咖啡廳「ABG Coffee」台中店登場 喝得到「余文樂特調咖啡」
去年成立的ABG Coffee位於人潮匯集的台北信義區巷弄內，極簡日系風格的店裝甫登場就受到不少網友關注，而第二家分店將於3/12開幕，落腳近年來咖啡風潮相當盛行的台中市區，整體風格延續一店的簡約日系風，輔以木質與藤編元素注入一股溫潤氣息，挑高的樓中樓門市與極佳的採光打造一處愜意的飲食空間。
ABG Coffee「台中公益店」選址南屯區公益路，鄰近文心森林公園與美術館，地理位置絕佳。二店延續台北店簡約不失時尚感的設計風格，大面積清新白色系襯底的門面配上醒目的藍色Logo，頗有藍瓶咖啡的氣質。有別於台北店老宅風格，ABG Coffee「台中公益店」挑高樓中樓的門市寬敞舒適，大面積的玻璃窗替室內引進明亮光源，店內木製框架搭配藤編元素的家具更添溫暖氣息，濃郁的咖啡香氣在室內飄散，讓消費者坐上一整個下午都沒問題。
ABG Coffee希望能傳遞「把握生活的日常、享受美好」的理念，因此兩家店都瀰漫著慵懶氣氛，讓消費者能自在自適感受與美好生活的不期而遇。店內主打精心調配的專屬配方豆，喜歡喝咖啡的人,也許能一次喝到堅果與巧克力可可的濃郁香氣，同時還推出公益店獨家飲品「檸檬氣泡咖啡」與余文樂特調的「666 Coffe Mocha」。
除了咖啡飲品外，ABG Coffee還有提供暖心的下午茶餐點，包括可頌、奶油吐司、肉桂捲等；另外還獨家販售品牌聯名隨行咖啡杯，上頭印著台中字樣的隨行杯相當有收藏價值。
ABG Coffee 台中公益店
地址：台中市南屯區公益路二段 705 號
電話：( 04 ) 2380-3153
營業時間：9:00～18:00
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