星巴克「全品項85折」2天派對必買！收藏限定杯款再賺買1送1券，外帶春季櫻花杯也超美

星巴克粉絲等到啦！品牌每年都會舉辦週年購物派對，2021首場活動落在3/12及3/26的週五，當日到店可享「全品項85折」優惠，但不含飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值。單筆折扣後滿額500元，還可獲得買一送一小白單，絕對是許多小資族入手心愛杯款的最佳時機。

圖／星巴克提供 圖／星巴克提供

星巴克將於3/12及3/26舉辦23週年購物派對，活動當日到店除了購買飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值以外的品項，皆享85折優惠。大家可趁機省錢購買星巴克每季打造的特色杯款，例如2月首推的美國50週年限定版「女神雙層玻璃杯」、50女神馬克杯、精緻的「50女神咖啡杯吊飾」等。而官方也與時尚品牌3.1 Phillip Lim聯手推出14款新品，鮮艷色系的活力設計帶有呼籲共同維護地球環境的蘊意，3/9正式上市，正好趕上優惠活動。

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此外，當天凡單筆折扣後消費滿500元，即可獲得「飲料好友分享券」小白單，3/12消費的兌換期間為3/13至3/25，3/26小白單可於3/27至4/6兌換。飲料好友分享券限使用乙次，兌換時需回收，每人每次至多買一送一，飲料限當場一次領取。值得一提的是，星巴克目前因應春季推出了夢幻櫻花杯，點熱咖啡配上絕美杯身超療癒。

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提醒大家，兩場購物排隊活動當日將暫停提供含飲料之糕點套餐組合，僅開放糕點單品點購85折，優惠品項依各門市現貨為準。

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