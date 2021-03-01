聽新聞
test
0:00 / 0:00
麥當勞開賣「荷包蛋拿鐵」買一送一！咖啡加太陽蛋成最新打卡夯品
咖啡加蛋你敢喝嗎？近期中國社群網上掀起「荷包蛋拿鐵」洗版潮，除了有居家DIY自製款，當地麥當勞也順勢新推限定「太陽咖啡」，濃郁的咖啡上放有超萌的蛋白霜餅乾，單拍超吸睛，放入咖啡則立馬如棉花糖一樣融化，化身甜蜜蜜的新口味，難怪成為最新打卡夯物。
中國麥當勞即日起至3/23限時供應「太陽拿鐵咖啡」，爆紅契機莫過於上方太陽蛋造型的「蛋白霜餅乾」，一口咬下十分酥脆，口感香甜，但吃前若要拍照可要小心，以防餅乾破碎啦！這款新品本體採用盧旺達火山豆偏深烘磨製成香醇咖啡，再與牛奶完美調和，滑順口味備受喜愛，冰熱皆宜。
但內行吃法的完成，當然是要加入主人公太陽蛋，一開始會像雲朵漂浮在拿鐵上，再慢慢融化，成為調味品與咖啡融為一體。官方截至3/4還祭出買一送一活動，平均一杯只要10.5人民幣（約新台幣45元），銅板價還有可愛視覺，火速躥升為時下人氣必拍。
延伸閱讀：
．美暈！礁溪溫泉飯店「了了」試營運就爆紅，洞穴房、山景、獨立戲水池如豪宅仙境
．與台南香格里拉「生日相同」免費入住！身分證含0239免費升等、中1碼就85折
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言