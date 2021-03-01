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麥當勞開賣「荷包蛋拿鐵」買一送一！咖啡加太陽蛋成最新打卡夯品

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／小紅書＠吃貨大J、圖／小紅書＠她的馬尾辮會炸
圖／小紅書＠吃貨大J、圖／小紅書＠她的馬尾辮會炸

咖啡加蛋你敢喝嗎？近期中國社群網上掀起「荷包蛋拿鐵」洗版潮，除了有居家DIY自製款，當地麥當勞也順勢新推限定「太陽咖啡」，濃郁的咖啡上放有超萌的蛋白霜餅乾，單拍超吸睛，放入咖啡則立馬如棉花糖一樣融化，化身甜蜜蜜的新口味，難怪成為最新打卡夯物。

圖／小紅書＠她的馬尾辮會炸、圖／小紅書＠吃貨大J
圖／小紅書＠她的馬尾辮會炸、圖／小紅書＠吃貨大J

中國麥當勞即日起至3/23限時供應「太陽拿鐵咖啡」，爆紅契機莫過於上方太陽蛋造型的「蛋白霜餅乾」，一口咬下十分酥脆，口感香甜，但吃前若要拍照可要小心，以防餅乾破碎啦！這款新品本體採用盧旺達火山豆偏深烘磨製成香醇咖啡，再與牛奶完美調和，滑順口味備受喜愛，冰熱皆宜。

圖／小紅書＠吃貨大J
圖／小紅書＠吃貨大J

但內行吃法的完成，當然是要加入主人公太陽蛋，一開始會像雲朵漂浮在拿鐵上，再慢慢融化，成為調味品與咖啡融為一體。官方截至3/4還祭出買一送一活動，平均一杯只要10.5人民幣（約新台幣45元），銅板價還有可愛視覺，火速躥升為時下人氣必拍。

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麥當勞 拿鐵 咖啡

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