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史上最狂！7-11咖啡「一杯17元有找」限量6000組，還有大杯美式「買6送6」必搶

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／7-ELEVEN提供、7-ELEVEN官網
圖／7-ELEVEN提供、7-ELEVEN官網

咖啡控要瘋掉！統一超商7-ELEVEN為了歡慶門市突破6000間店，明（2/24）起祭出長達6天的超狂優惠，包含限量6000點紀念隨取卡福袋、全店指定品項「第2件6折」、大杯美式與拿鐵「第3杯1折」優惠等。值得關注的是，行動隨時取活動推出了「大杯熱美式咖啡」及現萃茶買6送6，還首度推出600杯中熱美10000元的團購價，平均每杯只要16.6元，現省11000元，比買一送一更划算，咖啡重度愛好者必收！

7-ELEVEN今年代表6,000店里程碑的「鳳儀門市」落腳高雄市鳳山區，為首家結合建築美學、智能科技、節能設備、綠色生活及複合業態的全新永續店型。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年代表6,000店里程碑的「鳳儀門市」落腳高雄市鳳山區，為首家結合建築美學、智能科技、節能設備、綠色生活及複合業態的全新永續店型。圖／7-ELEVEN提供

為慶祝落腳高雄的第6000家門市正式開幕，7-ELEVEN特別於2/24起至3/1釋出一系列活動，其中全店指定商品享「第2件6折」、OPEN POINT會員單筆消費結帳金額滿600元，即加碼贈送60點，每位會員限4次，總限量20萬筆，活動不得與其他優惠併用。

圖／7-ELEVEN官網
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而若透過行動隨時取，即可搶購CITY CAFE中杯熱美式咖啡「600杯10000元」的超殺價，整組原價21000現省11000元，平均每杯咖啡不用17元，可謂破天荒銅板價。揪團一起分享CP值極高，活動限量6000組，每名會員限購1組。

圖／7-ELEVEN官網
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另外，小資族也有熟悉的半價優惠可以寄杯，大杯熱美式咖啡買6送6，特價整組270元，每杯22.5元，每日限量10萬組，會員每日限購1組。而熱四季春青茶也有買6送6，210元開喝12杯。喜歡拿鐵的人也可搶購大熱拿買12送6，現省330元，熱經典純奶茶買12送6則省下300元，大家趕快筆記下2/24準備出擊！

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