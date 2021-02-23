快訊

新冠疫苗要來了！一張圖看懂各廠牌疫苗副作用 最常見症狀是這些

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林俊傑也愛老宅咖啡廳！ 台北巷弄秘境「森林玻璃屋」，三種酒提拉米蘇人氣必點

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
推薦隱藏於臺北溫州街巷內的老宅咖啡廳「AGCT GROUP」，超過10種的經典與精緻飲品供選擇，還有手作特製的「三種酒的提拉米蘇」，千萬不要錯過。 圖／agct_apartment官方IG 圖／IG網友karen20031991授權
推薦隱藏於臺北溫州街巷內的老宅咖啡廳「AGCT GROUP」，超過10種的經典與精緻飲品供選擇，還有手作特製的「三種酒的提拉米蘇」，千萬不要錯過。 圖／agct_apartment官方IG 圖／IG網友karen20031991授權

是不是有某些時刻，想要啜飲一杯咖啡配一本書，不限時坐一整天浸淫於書香與放鬆的氛圍當中，那一定要推薦隱藏於臺北溫州街巷內的老宅咖啡廳「AGCT GROUP」，超過10種的經典與精緻飲品供選擇，還有手作特製的「三種酒的提拉米蘇」，喜歡復刻咖啡廳的文青，千萬不要錯過！

圖／旅遊美食特約萊點特別攝
圖／旅遊美食特約萊點特別攝

「AGCT GROUP」是一個位在台北市大安區溫州街49巷附近的老宅咖啡廳，號稱隱藏巷弄秘境的「森林玻璃屋」，若是第一次前往並不是那麼好找，幸運的是咖啡廳一樓附近有親切的指示牌，方便新客能快速前往。電梯直上三樓，門一打開，絕對會被陽光灑進室內的溫暖所吸引，大片透明玻璃加大了空間的舒適感，採光極佳。空間雖不大，但帶點復刻與文青的視覺陳列，絕對會感到舒服自在。

圖／IG網友od200305授權
圖／IG網友od200305授權

圖／IG網友Food Disposers授權
圖／IG網友Food Disposers授權

飲品部分，共有超過10種以上的經典與精製飲品，價格落在150至200元之間，首推「橘茶嫣Thai lattie」，微甜的泰國手標紅茶配上特製的綿密奶泡，完美地演繹泰國當地風情；還有人氣必喝的「維他命C Combo」，是採用新鮮的葡萄柚果肉、檸檬果肉與蘋果汁調製而成的飲品，給消費者滿滿的維他命C。輕食部分有「三種酒的提拉米蘇」，是人氣必吃甜品之一，若想吃鹹食，也有公寓早午餐、鮪魚筆管麵沙拉、三明治與義式蔬菜烘蛋等可供選擇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／IG網友mr.xx_foodie授權
圖／IG網友mr.xx_foodie授權

圖／IG網友tiffany31204授權
圖／IG網友tiffany31204授權

值得注意的是，每人低消一杯飲品，且平日不限時還供有插頭做使用，不過假日因為人潮眾多，使用時間為兩小時（視現場狀況調整），還有「AGCT GROUP」不收服務費且一天只營業六小時（中午12時至下午6時）喔，建議及早前往，以免向隅！

知名歌手林俊傑也曾光顧此店，並拍照打卡與PO文分享。 圖／翻攝自歌手林俊傑官方IG
知名歌手林俊傑也曾光顧此店，並拍照打卡與PO文分享。 圖／翻攝自歌手林俊傑官方IG

圖／IG網友od200305授權
圖／IG網友od200305授權

AGCT GROUP

地址：106台北市大安區溫州街49巷2-2號號3F

電話：02-2369-6659

臉書：https://www.facebook.com/AGCT.GROUP

圖／IG網友tiffany31204授權
圖／IG網友tiffany31204授權

圖／旅遊美食特約萊點特別攝
圖／旅遊美食特約萊點特別攝

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀：

零食控囤貨了！MUJI無印良品「2020最熱銷零食」TOP10公開，第一名乾濕都涮嘴

米菲兔萌翻天！「Pinkoi X Miffy 快閃店」在台中，180款周邊、3大亮點搶先看

專題主打：2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」

咖啡 文青 必吃 甜品

相關新聞

林俊傑也愛老宅咖啡廳！ 台北巷弄秘境「森林玻璃屋」，三種酒提拉米蘇人氣必點

是不是有某些時刻，想要啜飲一杯咖啡配一本書，不限時坐一整天浸淫於書香與放鬆的氛圍當中，那一定要推薦隱藏於臺北溫州街巷內的老宅咖啡廳「AGCT GROUP」，超過10種的經典與精緻飲品供選擇，還有手作特製的「三種酒的提拉米蘇」，喜歡復刻咖啡廳的文青，千萬不要錯過！

2大優惠即日開跑！星巴克連19天「全品項買1送1」輕鬆抽、外送平台咖啡買1送1

星巴克路人粉絲開喝新品的時間到！上週官方公佈的數位體驗活動已於今（22）日正式曝光，即日起到指定網頁完成4項步驟，即可免費兌換專屬優惠，經實測「全品項買一送一」幾率極高，代表大家長達19天每日都能輕鬆

星巴克新口味「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」、絕美櫻花杯款上市！加碼19天數位體驗優惠

繼開工日祭出好友分享日，星巴克再推新活動，2/19起打造「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」飲品、開賣春日櫻花系列商品，誘發粉絲少女心。而2/22起星巴克更預計祭出長達19天的數位體驗好康，讓粉絲兌換專屬優惠，對比以

開工加油！ 「超商咖啡優惠」一次看 全家買1送1、OKmart買6送6

經過一連串吃喝玩樂的歡樂春節連假，開工上班難免會精神不濟或心情不美麗，正需要來杯咖啡和愛喝的飲料，4大超商都祭出開工限定...

全家美式買1送1！4大超商「開工日限定咖啡優惠」一次看，為上班族打氣

經過一連串吃喝玩樂的歡樂春節連假，開工上班難免會精神不濟或心情不美麗，正需要來杯咖啡和愛喝的飲料，4大超商都祭出開工限定...

開工喝2杯！星巴克「全品項買一送一」1日限定，新春特調「焦糖蘋果那堤」先搶喝

春節好消息！星巴克宣佈即將於開工日推出「全品項買一送一」活動，2/17當天到店購買兩杯容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，直接揮別收假憂鬱！ 2/17營業時間起至晚間8點，到全台

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。