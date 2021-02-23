林俊傑也愛老宅咖啡廳！ 台北巷弄秘境「森林玻璃屋」，三種酒提拉米蘇人氣必點

是不是有某些時刻，想要啜飲一杯咖啡配一本書，不限時坐一整天浸淫於書香與放鬆的氛圍當中，那一定要推薦隱藏於臺北溫州街巷內的老宅咖啡廳「AGCT GROUP」，超過10種的經典與精緻飲品供選擇，還有手作特製的「三種酒的提拉米蘇」，喜歡復刻咖啡廳的文青，千萬不要錯過！

圖／旅遊美食特約萊點特別攝

「AGCT GROUP」是一個位在台北市大安區溫州街49巷附近的老宅咖啡廳，號稱隱藏巷弄秘境的「森林玻璃屋」，若是第一次前往並不是那麼好找，幸運的是咖啡廳一樓附近有親切的指示牌，方便新客能快速前往。電梯直上三樓，門一打開，絕對會被陽光灑進室內的溫暖所吸引，大片透明玻璃加大了空間的舒適感，採光極佳。空間雖不大，但帶點復刻與文青的視覺陳列，絕對會感到舒服自在。

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飲品部分，共有超過10種以上的經典與精製飲品，價格落在150至200元之間，首推「橘茶嫣Thai lattie」，微甜的泰國手標紅茶配上特製的綿密奶泡，完美地演繹泰國當地風情；還有人氣必喝的「維他命C Combo」，是採用新鮮的葡萄柚果肉、檸檬果肉與蘋果汁調製而成的飲品，給消費者滿滿的維他命C。輕食部分有「三種酒的提拉米蘇」，是人氣必吃的甜品之一，若想吃鹹食，也有公寓早午餐、鮪魚筆管麵沙拉、三明治與義式蔬菜烘蛋等可供選擇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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值得注意的是，每人低消一杯飲品，且平日不限時還供有插頭做使用，不過假日因為人潮眾多，使用時間為兩小時（視現場狀況調整），還有「AGCT GROUP」不收服務費且一天只營業六小時（中午12時至下午6時）喔，建議及早前往，以免向隅！

知名歌手林俊傑也曾光顧此店，並拍照打卡與PO文分享。 圖／翻攝自歌手林俊傑官方IG

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AGCT GROUP

地址：106台北市大安區溫州街49巷2-2號號3F

電話：02-2369-6659

臉書：https://www.facebook.com/AGCT.GROUP

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圖／旅遊美食特約萊點特別攝

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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