2大優惠即日開跑！星巴克連19天「全品項買1送1」輕鬆抽、外送平台咖啡買1送1

星巴克路人粉絲開喝新品的時間到！上週官方公佈的數位體驗活動已於今（22）日正式曝光，即日起到指定網頁完成4項步驟，即可免費兌換專屬優惠，經實測「全品項買一送一」幾率極高，代表大家長達19天每日都能輕鬆抽，開喝咖啡、星冰樂、最新款「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」都不是問題。

圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

為歡慶50週年，星巴克即日起到3/12推出「Stay Coffee Together數位體驗」，於活動期間進入活動網頁，依循頁面認識咖啡豆，即可領取優惠券，最高可抽中「全品項好友分享券」。兌換期限內憑券到全台門市購買兩杯容量、口味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每日兌換時間為11點至20點，兌換期間為獲券當日+2天，最後期限為3/14。

圖／數位體驗活動截圖 圖／數位體驗活動截圖

優惠限購一組，飲料須當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。而車道服務、機場管制區內門市、台積電系列門市及洄瀾、花蓮和平門市不參與此促銷。

圖／foodpanda頁面截圖

此外，外送平台愛好者也有獨家好康。即日起至3/7，活動期間每日11:00起foodpanda購買兩杯大杯冰熱、風味一致的美式咖啡，即享買一送一。意即不論是到店還是在家等外送，大家都能一路開喝到3月，咖啡控可要把握囉！

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