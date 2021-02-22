快訊

江啟臣辦論壇邀柯文哲 連勝文不滿嗆「沒告知沒被邀請」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2大優惠即日開跑！星巴克連19天「全品項買1送1」輕鬆抽、外送平台咖啡買1送1

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、數位體驗活動截圖
圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、數位體驗活動截圖

星巴克路人粉絲開喝新品的時間到！上週官方公佈的數位體驗活動已於今（22）日正式曝光，即日起到指定網頁完成4項步驟，即可免費兌換專屬優惠，經實測「全品項買一送一」幾率極高，代表大家長達19天每日都能輕鬆抽，開喝咖啡、星冰樂、最新款「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」都不是問題。

圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

為歡慶50週年，星巴克即日起到3/12推出「Stay Coffee Together數位體驗」，於活動期間進入活動網頁，依循頁面認識咖啡豆，即可領取優惠券，最高可抽中「全品項好友分享券」。兌換期限內憑券到全台門市購買兩杯容量、口味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每日兌換時間為11點至20點，兌換期間為獲券當日+2天，最後期限為3/14。

圖／數位體驗活動截圖
圖／數位體驗活動截圖
圖／數位體驗活動截圖
圖／數位體驗活動截圖

優惠限購一組，飲料須當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。而車道服務、機場管制區內門市、台積電系列門市及洄瀾、花蓮和平門市不參與此促銷。

圖／foodpanda頁面截圖
圖／foodpanda頁面截圖

此外，外送平台愛好者也有獨家好康。即日起至3/7，活動期間每日11:00起foodpanda購買兩杯大杯冰熱、風味一致的美式咖啡，即享買一送一。意即不論是到店還是在家等外送，大家都能一路開喝到3月，咖啡控可要把握囉！

延伸閱讀：

星巴克新口味「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」、絕美櫻花杯款上市

免優惠直接399吃到飽！「溫野菜」日系涮涮鍋全新價位登場，40款餐點無限供應

專題主打：2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」

星巴克 咖啡

相關新聞

2大優惠即日開跑！星巴克連19天「全品項買1送1」輕鬆抽、外送平台咖啡買1送1

星巴克路人粉絲開喝新品的時間到！上週官方公佈的數位體驗活動已於今（22）日正式曝光，即日起到指定網頁完成4項步驟，即可免費兌換專屬優惠，經實測「全品項買一送一」幾率極高，代表大家長達19天每日都能輕鬆

星巴克新口味「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」、絕美櫻花杯款上市！加碼19天數位體驗優惠

繼開工日祭出好友分享日，星巴克再推新活動，2/19起打造「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」飲品、開賣春日櫻花系列商品，誘發粉絲少女心。而2/22起星巴克更預計祭出長達19天的數位體驗好康，讓粉絲兌換專屬優惠，對比以

開工加油！ 「超商咖啡優惠」一次看 全家買1送1、OKmart買6送6

經過一連串吃喝玩樂的歡樂春節連假，開工上班難免會精神不濟或心情不美麗，正需要來杯咖啡和愛喝的飲料，4大超商都祭出開工限定...

全家美式買1送1！4大超商「開工日限定咖啡優惠」一次看，為上班族打氣

經過一連串吃喝玩樂的歡樂春節連假，開工上班難免會精神不濟或心情不美麗，正需要來杯咖啡和愛喝的飲料，4大超商都祭出開工限定...

開工喝2杯！星巴克「全品項買一送一」1日限定，新春特調「焦糖蘋果那堤」先搶喝

春節好消息！星巴克宣佈即將於開工日推出「全品項買一送一」活動，2/17當天到店購買兩杯容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，直接揮別收假憂鬱！ 2/17營業時間起至晚間8點，到全台

今日限定！全家私品茶2杯66元 春節再推大美36杯、大拿28杯888元

春節假期不管是南來北往拜訪親友，還是約親朋好友到家中圍爐、歡聚，超商都是最方便採買的好去處。全家便利商店即日起結合線上線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。