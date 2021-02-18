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星巴克新口味「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」、絕美櫻花杯款上市！加碼19天數位體驗優惠

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克提供
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繼開工日祭出好友分享日，星巴克再推新活動，2/19起打造「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」飲品、開賣春日櫻花系列商品，誘發粉絲少女心。而2/22起星巴克更預計祭出長達19天的數位體驗好康，讓粉絲兌換專屬優惠，對比以往數位體驗活動，通常都有機會輕鬆抽中「全品項買一送一」，大家等待優惠開跑的同時，先一起來看看搶先上市的新品吧！

Stay Coffee Together數位體驗：2/22至3/12

為歡慶50週年，星巴克2/22至3/12將推出「Stay Coffee Together數位體驗」，凡於活動期間進入指定網頁，完成簡單數位活動，即可領取專屬優惠，每日兌換時間為11點至20點，兌換期間為獲券當日+2天，最後期限為3/14，待活動正式開放後會再為大家更新實際獎項。

綿雲系列飲品：2/19上市

圖／星巴克提供
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星巴克此次引入美國與加拿大市場「綿雲系列飲品(Cloud Macchiato)」，首要強推「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」，以經典焦糖瑪奇朵為基底，調入鹹香的焦糖，上方綿密的奶泡則猶如雲朵泡沫，視覺搶眼之餘也具備豐富口感。而2/19也同步推出採用冷萃咖啡製成的「鹹焦糖綿雲冷萃咖啡」、「鹹焦糖綿雲氮氣冷萃咖啡」，兩款混合了冷萃咖啡巧克力與柑橘風味，強調多層次香味。想要小酌的咖啡控則要試試這款，因應春天，星巴克於指定門市新推酸甜風味的「莓果雲朵咖啡啤酒」及「莓果調酒啤酒」，準備徹底療癒收假的心。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／星巴克提供
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／星巴克提供

春櫻周邊：2/19上市

圖／星巴克提供
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除了飲品，星巴克限定周邊亦是不少人的收藏必買。2月配合櫻花季，星巴克一口氣推出一系列杯款，除了亮眼的粉嫩色系，也結合了神秘的藍紫色，印有許多夜櫻、紫櫻飛舞的隨身瓶、冷水壺、保溫瓶模樣，不論純色、漸層或混搭都時尚感爆棚，還有獨特的「櫻色多角切面雙層玻璃杯」、可愛風「櫻花小熊馬克杯」勢必取向狙擊。

圖／星巴克提供
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為了歡慶全球星巴克50週年，門市將於2/23推出以招牌Siren女神為主角的「50週年系列商品」，海洋藍綠色為基底設計的質感杯款，搭配美人魚的本體或魚尾巴，出門帶著或在家使用都超搶眼。

圖／星巴克提供
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星巴克 咖啡 櫻花季

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