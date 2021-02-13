開工喝2杯！星巴克「全品項買一送一」1日限定，新春特調「焦糖蘋果那堤」先搶喝

春節好消息！星巴克宣佈即將於開工日推出「全品項買一送一」活動，2/17當天到店購買兩杯容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，直接揮別收假憂鬱！

2/17營業時間起至晚間8點，到全台星巴克門市購買兩杯容量、冰熱、口味一致的飲品，即享買一送一優惠，爽喝星冰樂、經典咖啡、限定特調。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動無法合併使用。

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

而在連假結束前，星巴克也推出牛年春節限定「焦糖蘋果風味那堤」，甜蜜的蘋果風味加上焦糖點綴，整體帶點苦味不會太甜膩，又含「蘋」安蘊意，簡直太欠喝。即日起至2/16只要到店單筆點購飲料及糕點，滿額300元即可抽星願籤，最多有機會獲得全品項飲料好友分享券、最大獎100元大杯飲料折價券，紙籤單店抽完為止，兌換期限到2/18。另外，星巴克2/17也同步推出LINE酷券開工日活動，當日購買大杯熱那堤2杯組、大杯熱美式2杯組，即享第二杯半價優惠。

開工日好友分享

1.活動時間：2021/2/17(三) 開店-20:00

2.優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，亦不適用加價升級與額外添加燕麥奶客製化收費項目。

3.不參與活動門市包含車道服務、機場門市(松山機場、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、小港國際站及機場管制區內門市）、高鐵/鐵路站內門市(青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵)、洄瀾、花蓮和平門市。

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