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搶先筆記「路易莎」開工慶！ 17日起連續三天限時「寄5杯、享8折」優惠

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
路易莎舉辦開工慶，02.17-02.19限時三日寄5杯享8折優惠。圖／路易莎提供
路易莎舉辦開工慶，02.17-02.19限時三日寄5杯享8折優惠。圖／路易莎提供

茶控、咖啡控搶先筆記！連鎖品牌路易莎舉辦連續3日的開工慶，2/17~2/19連續三天，全飲品「寄５杯、享8折」優惠(單筆同品項5杯)，讓你金牛年開工元氣滿滿滿！

放完超長七天春節連假，上工第一天必得來一杯路易莎恢復工作手感！路易莎全台門市獻上寄杯開工慶，2/17(三)、2/18(四)、2/19(五)限時三天，飲品寄５杯／一組（限同品項/規格）享８折優惠，讓大家寄好寄滿，工作效率連續提升。

路易莎舉辦開工慶，02.17-02.19限時三日寄5杯享8折優惠。圖／路易莎提供
路易莎舉辦開工慶，02.17-02.19限時三日寄5杯享8折優惠。圖／路易莎提供

需注意的是，寄杯商品需單獨結帳，一次限購一組(相同規格品項5杯，包含加價調味)，無兌換期限，但不得跨店兌換。兌換時，請出示「交易明細」與「寄杯貼紙」供門市人員確認及核銷，恕不接受變更品項或再加價調味。

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