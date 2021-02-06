今日開搶！全家咖啡「買六送六」不限冷熱能寄杯，還有雪融拿鐵限時特價

全家便利商店每月6號好咖日推出咖啡品項買六送六，讓許多忠實咖啡控都引頸長盼這天的優惠。2月份活動全家祭出單品美式、拿鐵「買六送六」，開放跨店取貨、寄杯且不限冰熱，現已於全家APP正式開賣，一日限定粉絲快把握。

圖／全家FamilyMart粉絲團

全家單品系列強調職人精神，主打100%研磨咖啡萃取，風味更顯濃郁，目前共有巴巴不丹、玫瑰鑽兩種口味可選。即日憑全家APP隨買跨店取預售功能，即可享「單品美式、拿鐵」買六送六優惠，至多一次可買24杯，冷熱不限，超適合寄杯囤貨每天隨心情開喝。另外還有瓶裝的單品盧安達黑咖啡、香濃咖啡拿鐵，每個會員各品項限購2組，但記得於4/30前兌換完畢。

圖／全家便利商店提供

不僅如此，前陣子全家也以Let’s Café經典拿鐵為基底，混搭「哈根達斯」比利時巧克力榛果雪糕，打造最狂咖啡甜點「雪融拿鐵」。最佳賞味方法莫過於待雪糕融化於熱拿鐵中的絕妙口感，苦甜組合超欠吃。新品原價160元，限時推出99元特價，2/23前記得嚐鮮一波！而活動期間也同步釋出「哈根達斯福氣迎春牛優惠」，除了購買指定迷你杯、雪糕享買二送一，還會限量加碼贈送刮刮卡，新春開運就靠這波啦！

全家單品咖啡 買六送六

優惠日期：即日（10/6）10點開賣一日限定

優惠內容：憑全家APP商品預售功能可享有中杯「單品美式、單品拿鐵」、「單品盧安達黑咖啡」、「香濃咖啡拿鐵」買六送六優惠，冷熱不限，會員限購2組，兌換期限至4/30。

注意事項：不含收銀機跨店取；活動不與其他優惠方式併用；數量有限，售完為止。

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