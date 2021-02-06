快訊

藍綠高度動員罷捷案投票熱度高 中午投票率直逼罷韓日

高雄毒品人口租屋處起衝突 1刀刺進對方心臟釀凶殺命案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今日開搶！全家咖啡「買六送六」不限冷熱能寄杯，還有雪融拿鐵限時特價

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
單品美式原價70、單品拿鐵原價80，即日搶購即可半價開喝。圖／全家FamilyMart粉絲團、全家便利商店提供
單品美式原價70、單品拿鐵原價80，即日搶購即可半價開喝。圖／全家FamilyMart粉絲團、全家便利商店提供

全家便利商店每月6號好咖日推出咖啡品項買六送六，讓許多忠實咖啡控都引頸長盼這天的優惠。2月份活動全家祭出單品美式、拿鐵「買六送六」，開放跨店取貨、寄杯且不限冰熱，現已於全家APP正式開賣，一日限定粉絲快把握。

圖／全家FamilyMart粉絲團
圖／全家FamilyMart粉絲團

全家單品系列強調職人精神，主打100%研磨咖啡萃取，風味更顯濃郁，目前共有巴巴不丹、玫瑰鑽兩種口味可選。即日憑全家APP隨買跨店取預售功能，即可享「單品美式、拿鐵」買六送六優惠，至多一次可買24杯，冷熱不限，超適合寄杯囤貨每天隨心情開喝。另外還有瓶裝的單品盧安達黑咖啡、香濃咖啡拿鐵，每個會員各品項限購2組，但記得於4/30前兌換完畢。

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

不僅如此，前陣子全家也以Let’s Café經典拿鐵為基底，混搭「哈根達斯」比利時巧克力榛果雪糕，打造最狂咖啡甜點「雪融拿鐵」。最佳賞味方法莫過於待雪糕融化於熱拿鐵中的絕妙口感，苦甜組合超欠吃。新品原價160元，限時推出99元特價，2/23前記得嚐鮮一波！而活動期間也同步釋出「哈根達斯福氣迎春牛優惠」，除了購買指定迷你杯、雪糕享買二送一，還會限量加碼贈送刮刮卡，新春開運就靠這波啦！

全家單品咖啡 買六送六

優惠日期：即日（10/6）10點開賣一日限定

優惠內容：憑全家APP商品預售功能可享有中杯「單品美式、單品拿鐵」、「單品盧安達黑咖啡」、「香濃咖啡拿鐵」買六送六優惠，冷熱不限，會員限購2組，兌換期限至4/30。

注意事項：不含收銀機跨店取；活動不與其他優惠方式併用；數量有限，售完為止。

延伸閱讀：

韓國小燒酒太萌！全家便利商店首賣「My Melody櫻花燒酒、清露燒酒禮盒」

身份證H、設籍桃園「第2人6折」火鍋吃到飽！夏部還有「幾歲生日送幾顆牛奶貝」

專題主打：2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」

咖啡 拿鐵 巧克力 超商 上班族 冰品

相關新聞

今日開搶！全家咖啡「買六送六」不限冷熱能寄杯，還有雪融拿鐵限時特價

全家便利商店每月6號好咖日推出咖啡品項買六送六，讓許多忠實咖啡控都引頸長盼這天的優惠。2月份活動全家祭出單品美式、拿鐵「買六送六」，開放跨店取貨、寄杯且不限冰熱，現已於全家APP正式開賣，一日限定粉絲

大杯美式只要80元！星巴克3款咖啡「寄杯優惠」來了，還有「好友分享券」可以拿

台灣咖啡商機每年高達700億，各咖啡業者無不推出多元方案搶攻市場，四大便利商店以寄杯服務吸引消費者上門，星巴克也準備開闢新戰場，即日起推出全新寄杯服務，首波3款飲品中以大杯美式平均一杯只要80元最划算，星粉未來喝咖啡也能省荷包！

2/14限定！丹堤咖啡「大杯飲品買1送1」情人節開喝　新春粉紅櫻花杯太夢幻

咖啡控2月喝不停！除了星巴克買一送一，人氣連鎖品牌「丹堤咖啡」祭出全新優惠，特別選在西洋情人節祭出「買一送一」好康，2/14當天凡至全台門市出示指定優惠圖片，即享「全系列大杯以上飲品」買一送一優惠。

連5天星巴克「全品項買一送一」即日開喝！2月星巴克5大新優惠一次看

咖啡控好消息，2021星巴克買一送一頻率增加啦！繼早前IG限動兌換買一送一代碼...

加班辛苦了！萊爾富「現煮咖啡買10送10」年前一周限定 還有票券聯促優惠活動

春節7天連假即將到來，許多人在過年前常得熬夜加班、趕工，萊爾富特別企畫為上班族加油打氣的「年前咖啡優惠」活動，2月1日起...

星巴克「買1送1」再接力！連5天好友分享日開喝，加碼ibon券換美式咖啡買1送1

上週才剛結束全品項買一送一活動的星巴克，今天又有全新優惠讓粉絲喝不停了！星巴克即日起推出3日限定「義式咖啡好友分享日」，接著由「黑咖啡買一送一」接手，不僅點亮咖啡控的平日，ibon的買一送一也已同步回

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。