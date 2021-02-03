大杯美式只要80元！星巴克3款咖啡「寄杯優惠」來了，還有「好友分享券」可以拿

台灣咖啡商機每年高達700億，各咖啡業者無不推出多元方案搶攻市場，四大便利商店以寄杯服務吸引消費者上門，星巴克也準備開闢新戰場，即日起推出全新寄杯服務，首波3款飲品中以大杯美式平均一杯只要80元最划算，星粉未來喝咖啡也能省荷包！

星巴克首度推出訂閱咖啡服務。 圖／星巴克

星巴克結合原有LINE官方帳號及電子憑證，即日起推出「咖啡訂閱服務」，以寄杯模式讓星粉省荷包也能天天感受到星巴克的溫暖心意。星巴克LINE官方帳號平台提供3款人氣飲品訂閱服務，包括「美式咖啡」「那堤」「紅茶那堤」，以一次訂閱20杯算下來，單杯大杯美式只要80元、那堤98元、紅茶那堤現省41元只要104元，怎麼買都划算！

星巴克「咖啡訂閱服務」線上完成訂閱後，全台超過400間門市皆可兌換，而且不只能買給自己喝，也可以線上送禮給他人，作為朋友、家人生日的暖心小禮物超合適。歡慶訂閱咖啡服務上線，若消費者提早20天內用畢，還能免費拿到一張好友分享券，非常適合天天都需要喝上一杯咖啡的消費者。

星巴克首度推出訂閱咖啡服務，首波三款人氣飲品享優惠。 圖／擷取自星巴克LINE官方帳號

星巴克咖啡訂閱服務

美式咖啡：1,600元／20杯（原價2,200元）那堤：1,950元／20杯（原價2,700元）紅茶那堤：2,080元／20杯（原價2,900元）以上皆為Grande （大杯）購買成功日起算30天。註:1.逾期未兌換完，將自動退款至原支付帳戶。2.於效期前20內使用完畢，可獲得「全品項飲料好友分享」數位券乙張。

購買路徑說明

手機進入星巴克LINE帳號 > 下方選單點選「訂閱咖啡旅程」 > 選擇購買方案 > 購買成功後持手機至門市掃QR Code兌換咖啡(加星巴克LINE帳號為好友 https://lin.ee/y8kRnZ)

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