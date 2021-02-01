2/14限定！丹堤咖啡「大杯飲品買1送1」情人節開喝　新春粉紅櫻花杯太夢幻

咖啡控2月喝不停！除了星巴克買一送一，人氣連鎖品牌「丹堤咖啡」祭出全新優惠，特別選在西洋情人節祭出「買一送一」好康，2/14當天凡至全台門市出示指定優惠圖片，即享「全系列大杯以上飲品」買一送一優惠。

丹提咖啡全新促銷活動一日限定，選在2/14情人節推出全系列大杯以上系列飲品買一送一活動，讓大家能夠和另一半省荷包開喝同品項。而今年情人節正好落在大年初三，民眾也可趁著假日開喝春節優惠，一人喝兩杯也超過癮。值得一提的是，店家日前打造新春限定「櫻花杯」，粉嫩外身還有櫻花飄逸的圖案，療癒無法出國賞櫻的心情。精美杯子隨熱飲限量發出，浪漫風格超適合打卡，擁有少女心咖啡控準備走起吧！

圖／丹堤咖啡臉書專頁

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