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連5天星巴克「全品項買一送一」即日開喝！2月星巴克5大新優惠一次看

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
買一送一優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，亦不適用加價升級與額外添加燕麥奶客製化收費項目。圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
買一送一優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，亦不適用加價升級與額外添加燕麥奶客製化收費項目。圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

咖啡控好消息，2021星巴克買一送一頻率增加啦！繼早前IG限動兌換買一送一代碼、剛結束不久的2大好友分享日，星巴克2月因應春節再度新推「咖啡分享迎星年」買一送一活動，即日起還有OPEN POINT點數兌換買一送一、外送平台優惠等，5大限定優惠小資族必收！

咖啡分享迎星年：2/1-2/5（最後兌換日2/7）

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克即日起推出「咖啡分享迎星年」，活動期間單筆原價點購任兩杯大杯(含)以上飲料，即可獲得飲料好友分享券小白單乙張，2/7前持優惠券至全台星巴克門市，即享全品項買一送一，隨喜好開喝人氣特色新品、經典星冰樂。優惠限使用乙次，飲料限當場一次領取，而優惠券兌換時需回收，車道服務、機場管制區內門市不提供兌換，所有行銷活動及優惠皆不開放合併使用。

統一超商OPEN POINT 20點兌換「好友分享優惠」：即日起至2/9

圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

2/9前可憑OPEN POINT 20點於OPEN POINT APP換取「星巴克好友分享優惠」兌換憑證，憑此證可至星巴克門市兌換好友分享優惠乙次。活動分為兩區間，即日至2/2為止限量5萬組，星巴克門市最後兌換時間為2/9；2/3至2/9限量10萬組，可兌換時間為2/3至2/16，數量有限，換完為止。

依券面期限內於門市每日開店時間至晚間8點，持憑證到店購買兩杯容量、冰熱、口味一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，限當場一次領取。活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣及預訂服務，7-ELEVEN門市亦無法兌換。

外送平台foodpanda活動：早餐7折、週一限定滿100現折50

外送平台常客指定優惠快收藏！2/1起至2/28活動期間，每日11:00前於foodpanda使用外帶自取服務，並輸入平台活動指定優惠碼，即享有星巴克早餐專區7折優惠。而星巴克也加碼限定促銷，4/30前每週一下午1點至5點，只要於foodpanda訂購星巴克外送或外帶自取，輸入優惠折扣碼即享滿100元現折50元，療癒大家的憂鬱星期一。數量有限，兌完為止。

ibon憑票券享美式咖啡好友分享：即日起至2/21

「黑咖啡好友分享日」不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，亦不適用加價升級與額外添加燕麥奶客製化收費項目。圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
「黑咖啡好友分享日」不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，亦不適用加價升級與額外添加燕麥奶客製化收費項目。圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

此外，ibon活動也同步進行中。即日起至2/21前透過ibon購票或取票，期限內憑ibon實體票券至星巴克門市消費，購買兩杯大杯(含)以上容量、冰熱、口味皆一致的美式咖啡，即享買一送一。每張票券限優惠乙次，兩杯飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務，機場管制區內門市及車道服務不參與此活動。

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星巴克 咖啡 早餐 春節

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