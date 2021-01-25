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星巴克「買1送1」再接力！連5天好友分享日開喝，加碼ibon券換美式咖啡買1送1

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

上週才剛結束全品項買一送一活動星巴克，今天又有全新優惠讓粉絲喝不停了！星巴克即日起推出3日限定「義式咖啡好友分享日」，接著由「黑咖啡買一送一」接手，不僅點亮咖啡控的平日，ibon的買一送一也已同步回歸，讓大家一路開喝至2月下旬。

洄瀾、花蓮和平、機場管制區內門市及車道服務不提供此優惠。圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
洄瀾、花蓮和平、機場管制區內門市及車道服務不提供此優惠。圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克即日起至1/27新推「義式咖啡好友分享日」，活動當日11:00至20:00購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的義式濃縮咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待。適用品項除了含以義式濃縮咖啡為基底的的美式咖啡、那堤、焦糖瑪奇朵、摩卡、馥列白、卡布奇諾、雲朵冰搖濃縮咖啡、濃縮咖啡，早前推出的新品「煙燻奶油糖風味那堤」、「太妃核果風味那提」亦同享此優惠，還能開喝可可柚香、栗香蒙布朗、烤蘋果、濃焦糖、香草、榛果、焦糖、杏仁等風味那堤，之前尚未嚐鮮的人可要把握機會。

煙燻奶油糖風味那堤大杯售價160元、福吉茶那堤大杯為145元。圖／星巴克提供
煙燻奶油糖風味那堤大杯售價160元、福吉茶那堤大杯為145元。圖／星巴克提供

此外，「黑咖啡好友分享日」將於1/28至1/29登場，11:00至20:00至全台門市即享指定優惠品項買一送一，包含美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡系列，機場管制區內門市及車道服務不提供此優惠。提醒大家以上優惠皆為每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務，品項以各門市現貨為準，優惠無法併用。

「黑咖啡好友分享日」不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，亦不適用加價升級與額外添加燕麥奶客製化收費項目。圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
「黑咖啡好友分享日」不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，亦不適用加價升級與額外添加燕麥奶客製化收費項目。圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

另外，即日起至2/21前透過ibon購票或取票，只要票面日期為1/25(含)後，期限內憑ibon實體票券至星巴克門市消費，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的美式咖啡，即享買一送一，代表整整一個月都能喝爆星巴克。每張票券限優惠乙次，兩杯飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務，機場管制區內門市及車道服務不參與此活動。

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