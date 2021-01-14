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大了20倍！ 星巴克「巨無霸咖啡杯」限量開賣、買1送1限定7天優惠必追

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自TAIPEI 101 MALL 台北 101 購物中心粉專
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星巴克粉絲瘋狂了！ 台灣星巴克獨家門市限定開賣限量「巨無霸咖啡杯」，超吸睛巨無霸杯比一般馬克杯足足大了20倍，每天一杯咖啡覺得不夠嗎？來試試這杯星巴克剛開賣的「巨無霸杯」！

圖／擷取自TAIPEI 101 MALL 台北 101 購物中心粉專
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星巴克為歡慶在台突破500間門市，特別推出限量「500 Giant Audrey馬克杯」，巨大尺寸超受矚目，杯身印有500字樣作為紀念，跟一般杯子放在一起畫面超級震撼，目前在台北101購物中心的星巴克典藏門市有展出對比，民眾經過時記得去實際感受一下。

圖／擷取自TAIPEI 101 MALL 台北 101 購物中心粉專
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這回星巴克推出的限量「500 Giant Audrey馬克杯」，售價1萬1000元，曾經在2019年就賣過但數量無法公布。最新首賣門市包括保安、時代寓所、市政、內湖民權、板橋車站、中清、南京建國、板雙、彰化中山、羅東、竹北自強、永康、淡海、介壽、嘉邑、101典藏、桃園藝文、博愛華夏、台北時代、高雄夢時代門市，但官網也強調，商品是僅供收藏與觀賞使用，非飲料盛裝器皿。網友紛紛在101購物中心粉絲團留言「請問可以裝多少杯Starbucks」、「一天一杯，直接從早清醒到晚」、「小編當邊緣子敲碗」。

此外，還有星巴克迷最愛買一送一優惠，這七天喝得到快追，1/14至1/15活動期間，到店原價點購2杯大杯(含)以上飲料，即可獲得「飲料好友分享券」乙張，買一送一最後兌換日為1/17。1/18起至1/22為止，每日關注星巴克IG限時動態的「新品飲料人氣投票」，即可獲得當日代碼，免費獲得一張數位飲料好友分享券，分享券兌換日期可使用至1/24止。

圖／擷取自TAIPEI 101 MALL 台北 101 購物中心粉專
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圖／擷取自TAIPEI 101 MALL 台北 101 購物中心粉專
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