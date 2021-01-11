星巴克5大新消息！2021「星巴克買1送1」免費兌換，新推「牛奶盒馬克杯」、煙燻奶油糖那堤

星巴克2021全新動態一把抓！期待星巴克買一送一的粉絲們，1月又有了兩大限時活動能把握，其中最簡單的莫過於滑滑IG、免費換買一送一券；而星巴克本次帶著2大熱銷風味那堤回歸，加碼新推「方形燕麥奶生吐司」、超萌牛年系列馬克杯，5大新活動快跟上！

1/18-1/22：關注IG限動人氣投票 免費兌換買1送1券

1/18起至1/22為止，只要每日關注星巴克Instagram限時動態的「新品飲料人氣投票」，即可獲得當日代碼，免費兌換一張「數位飲料好友分享券」。1/24前憑券至全台星巴克門市，購買兩杯容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。數位優惠券限使用乙次，飲料限當場一次領取。提醒大家活動不適用於外送外賣及預訂服務，車道服務、機場管制區內門市及台積電系列門市、洄瀾、花蓮和平、宜蘭頭城門市不提供兌換。

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

1/14-1/15：與冬日有約活動

1/14至1/15活動期間，到店原價點購2杯大杯(含)以上飲料，即可獲得「飲料好友分享券」乙張，咖啡控正好能用來開喝經典星冰樂或新飲品。小白單可累贈，買一送一最後兌換日為1/17。

1/13起：煙燻奶油糖風味那堤、熱銷口味福吉茶那堤回歸

煙燻奶油糖風味那堤大杯售價160元、福吉茶那堤大杯為145元。圖／星巴克提供

星巴克2021首波焦點飲品為「煙燻奶油糖風味那堤」，全新風味結合了經典義式濃縮、牛奶和靈魂主角煙燻奶油糖醬，整體不甜膩；而曾於2012年、2015年登場備受喜愛的「福吉茶那堤」本次再度回歸，除了名字帶有吉祥含義，味道主打日本焙茶，調和蒸煮牛奶，加上漂浮在上方的綿密奶泡，滑順口感值得期待。

1/13起：預購方形燕麥奶生吐司 贈果醬乙罐

星巴克燕麥奶生吐司完整體首次亮相，可冷藏保存三天，回烤風味更佳。圖／星巴克提供

2020首度推出燕麥奶生吐司的星巴克，一直都以單片為販售單位，此次首次販售生吐司完整體，方形燕麥奶生吐司售價250元，1/13開放預購，活動期間購買方形燕麥奶生吐司，即附贈Tip Tree藍莓果醬乙罐，贈完為止。

1/13起：新品馬克杯上市

為迎接金牛年，星巴克1/13開賣多款應景周邊。圖／星巴克提供

星巴克每季造型杯都吸引忠實粉絲收藏，今年因應牛年，推出許多款相關周邊，像是金牛馬克杯、牛運當頭不鏽鋼杯、金牛招財隨身瓶等，還有握著鮮紅星巴克的呆萌金牛撲滿，款款應景又吸睛。而星巴克也以乳牛為主題，打造了可愛指數破表的「牛奶盒造型馬克杯」、「牛奶罐造型馬克杯」及隨身瓶，其中牛奶盒開口不規則的設計，完美還原了大家平常撕開紙盒飲用的方式，加上星巴克美人魚標誌，意外形成夢幻組合！

牛奶盒造型馬克杯售價550元，牛奶罐造型馬克杯售價580，春牛迎春隨身瓶售價1400元。圖／星巴克提供

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