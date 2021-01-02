嘉義星巴克新景點！獨棟門市「純白折紙建築+透明落地窗」　加碼買1送1券優惠

知名連鎖品牌星巴克除了憑藉招牌咖啡、飲品及精美周邊吸引忠實粉絲，特色門市近年也成了台灣打卡夯點的一大指標。而嘉義繼2020登場、屋頂猶如合掌村的民雄店，全新世賢門市也已於元旦正式開幕，純白外觀搭配大片落地窗的簡潔風格，有望成為洗版IG的新場景。

嘉義民雄門市。圖／星巴克官網 嘉義世賢門市。圖／擷取自 Starbucks Partners Taiwan

星巴克歷年於全台開設的門市造型一個比一個獨特，不論是古積風格、全台唯一飯店星巴克、積木城堡都隨拍隨美。如今嘉義世賢路上新增了一棟夢幻星巴克建築，以純白色系為主色調，整體外觀有別於傳統建築會露出支撐建物的方正柱子，以折紙為概念發想，搭配巧妙運用的幾何構造，打造出創意的設計。加上一整排的透明落地窗，若有陽光加持勢必還能攝下光影景緻，未來造訪嘉義又有最新朝聖清單！

嘉義世賢門市。圖／擷取自 Starbucks Partners Taiwan

而即日起至1/8，凡至星巴克嘉義世賢門市完成指定打卡步驟，即享第二杯半價優惠，兩杯大杯以上的飲料口味/冰熱需一致，優惠至多兩組，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡、含酒精飲料及燕麥奶飲品。此外，1/9至1/15活動期間，凡至世賢門市原價點購大杯以上飲品加糕點，即可獲得好友分享券乙張，過後即可用買一送一小白單喝一波。

雲林北港門市。圖／星巴克官網

另外，結合在地特色的雲林北港門市也於1/4起獨家推出開幕活動，憑當日單筆消費滿800元發票，即可獲得星巴克摺疊購物袋。單筆發票僅限兌換乙個，活動不累送，數量有限，贈完為止。

嘉義世賢門市

地址：嘉義市東區世賢路四段432之1號

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