對中身分證「0、2、1」任一碼、奎克咖啡第2杯21元開喝！連32天全民優惠

身份證對對碰好康又來了！四月因應四週年推出身份證字號買一送一的「奎克咖啡」，這回為迎接2021，特別祭出長達32天的新優惠。12/31起只要身份證字號對中「0、2、1」任一碼，即可用「第二杯21元」喝到價值160元的冷熱皆宜的「濃芋烏克力力」。值得一提的是，由於台灣男生身份證字號首碼是1，女性則為2，代表全台國民憑身分證皆可享有優惠呢！

圖／奎克咖啡提供

奎克咖啡冬季打造「超濃芋系列」巧克力冰沙及熱飲歐蕾，「芋冰芋好喝-濃芋烏克力力」，將整包「義美黑可可巧克力酥片」調入香甜芋泥製成冰沙，加入奶蓋形成淡紫色夢幻外觀，頂部則擠上鮮奶油、堆滿可可酥片；另一款「芋喝芋暖心-濃芋烏克力力」則喝得到溫暖的芋泥歐蕾，加上綿滑鮮奶油及人氣義美巧克力酥片，還能體驗榛果巧克力及杏仁片交織的濃郁滋味。兩款品項皆售價160元，但12/31起截止1/31，凡身分證含0、2、1任一數字，持身分證至奎克咖啡全台門市，即享有「超濃芋烏克力力」系列同品項第二杯21元好康，芋頭控、巧克力粉絲別錯過啦！

圖／奎克咖啡提供

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