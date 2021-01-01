今天起！2021元旦「咖啡手搖優惠」整理：星巴克買1送1、全聯1元熱美式、7-11買20送21

2021新年快樂！邁入全新一年的時刻，當然不能錯過元旦限定優惠。本回為大家簡單統整1/1起登場的活動，不論是1元咖啡、超商咖啡優惠，還是珍奶免費喝或人氣手搖買一送一，今天就把握時機喝一波吧！

圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克即日起推出「新年相聚滿額贈」，截至1/3凡到全台門市單筆點購飲料及糕點，折扣後滿350元，即可獲得小白單形式的「買一送一券」乙張，活動開放累贈。粉絲們1/5以前可憑「飲料好友分享券」兌換全品項飲料或咖啡，除了經典口味，此時亦是品嚐「栗香蒙布朗風味那堤」、「開心果抹茶那堤」、「麥盧卡蜂蜜薑汁紅茶」等新品的最佳時機。

圖／星巴克提供

此外，星巴克即日起推出全新面額「紙本飲料券」，單本10張，優惠無使用期限，截至2021/12/31即可兌換，100元單張飲料券可選擇110元(含)以下飲料、135元面額則可換取150元(含)以下的指定飲料。值得一提的是，每本還再加贈好友分享券乙張，附贈的買一送一使用效期至6/30。

全聯福利中心：線上線下1元熱美式活動

圖／全聯官網

全聯往年1/1限定推出的「1元熱美式」總是吸引咖啡控搶購，今年活動於09:00開跑，凡至設有OFF COFFEE的門市即可用1元銅板價買到熱美式咖啡，各店優惠限量110杯；若至無販售OFF COFFEE的門市則享伯朗罐裝咖啡原味1元優惠價，各店限量110瓶，售完為止。而若使用「PXGo!全聯線上購」同樣可於線上搶購1元熱美式，限量10000杯。

丹堤咖啡：全品項大杯以上飲品買一送一

圖／丹堤咖啡官網

丹堤咖1/1推出買一送一快閃好康，活動當天至全台門市，憑LINE官方帳號優惠券條碼，即享全系列大杯以上飲品「買一送一」優惠。可多杯購買，限一次領取無法寄杯，活動不得與其他優惠併用。

7-11：特大熱美、精品熱美式「買20送21」

圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN推出OPEN POINT行動隨時取限時優惠，即日起起截至1/2為止可搶購CITY CAFE特大熱美式、CITY PRIMA精品熱美式同品項「買20杯送21杯」超值促銷，茶控也有現萃茶熱四季春青茶、現萃茶熱英式紅茶買20送21的好康。每個會員帳號限購1組，售完為止。

全家便利商店：咖啡、私品茶第二杯11元

圖／全家便利商店提供

即日起至1/3，透過全家會員APP隨買跨店取，即可搶購咖啡愛好者喜愛的Let's Café「大杯經典美式、拿鐵」、「私品茶濃抹茶拿鐵」、「白桃抹茶」第二杯11元優惠，冷熱不限、每位會員每日限購5組。

日出茶太：2021杯珍珠奶茶免費送

圖／日出茶太提供

連鎖品牌「日出茶太」1/1以2021年為主題，推出「免費送出2021杯珍奶」活動，今（1日）11:30於指定門市領取號碼牌，並完成臉書或IG打卡活動，就能於12:30時免費兌換招牌珍珠奶茶，限量2021杯，每支手機限兌換1次。參與活動門市為基隆百福店、台北天成店、信義威秀店、南港環球店、中和環球店、美麗華店、汐止建成店，以及桃園、新竹、苗栗、台中、高雄等總計26間店面。

Mr.Wish：聯名巧克力手搖第二杯半價

圖／Mr.Wish提供

Mr.Wish聯手Ghirardelli吉爾德利巧克力打造的手搖祭出限定優惠，即日起至1/2點購「橙果巧克力」及「香濃巧克力」，即享第二杯半價。

春陽茶事：指定飲品半價喝

圖／春陽茶事提供

「春陽茶事」祭出大杯飲品「5折優惠」，1/1品項為「梅子綠茶」，原價50元如今25元喝得到；1/2則為原價40元的招牌「春陽烏龍」，活動當天只要20元即可喝到大杯手搖茶。每人每次限購一杯，致電自取、外送與第三方外送平台不適用。

一支毛：買氣泡飲送甜甜圈

圖／一支毛提供

位於台中勤美的氣泡飲專賣店「一支毛」日前快閃台中大遠百甜點展，即日起推出買一送一好康。即日起前30位粉絲，只要購買飲品即贈造型甜甜圈，1/1品項為抹茶心軟軟、1/2為一圈可可、1/3是一圈脆脆。

拾覺細做輕飲：台中限定「巨無霸多多」買一送一

圖／拾覺提供

中部拾覺門市跨年夜獨家開賣超萌「巨無霸多多」手搖飲，每日每店限量100瓶。而趁著元旦連假，即日起至1/3推出「買一送一」優惠，凡到店購買巨無霸多多即贈一杯凍頂烏龍茶。

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