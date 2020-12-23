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星巴克2021優惠搶先看！星巴克「全品項買1送1券」＋獨家巧克力巧拿滋必吃

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／編輯葉穎樂攝、星巴克提供
圖／編輯葉穎樂攝、星巴克提供

星巴克2021首波優惠來了！星巴克今天公佈了3大優惠活動及年末新品，包含全台首款「燕麥奶生吐司」2入優惠價100元、新年首三日「滿額贈買一送一券」，待耶誕數位體驗活動結束就接力享好康吧！

2021/1/1-1/3：滿額350送買一送一券

飲料及糕點單筆滿額計算不適用於一般及節慶預購品項、包裝食品及餅乾禮盒類。圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
飲料及糕點單筆滿額計算不適用於一般及節慶預購品項、包裝食品及餅乾禮盒類。圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克於2021/1/1起推出「新年相聚滿額贈」，截至1/3的活動期間，凡單筆點購飲料及糕點，折扣後滿350元，即可獲得「飲料好友分享券」乙張。「買一送一小白單」可累贈，兌換期限至1/5，讓大家新的一年用優惠開喝全品項飲料或咖啡。而這三天也開放憑消費原價飲料的發票，於原門市享續杯七折優惠乙次。

12/28起：燕麥生吐司優惠、糕點新品上市

星巴克ｘMister Donut兩款甜甜圈首波限定北區200店，1/13起開放北區400家門市販售。圖／星巴克提供
星巴克ｘMister Donut兩款甜甜圈首波限定北區200店，1/13起開放北區400家門市販售。圖／星巴克提供

12/28起至明（2021）年2/18，凡點購星巴克版「燕麥奶生吐司」，即享100元優惠，濕潤Q彈的口感作為早餐或下午茶都超療癒。另外，星巴克於12/28起同步推出今年度最後一波新品，包含星巴克核果鄉村麵包、4吋法式草莓蛋糕、草莓巧克力塔及鹹食。而最值得一提的莫過於聯手Mister Donut打造的2款「巧克力巧拿滋」，主打以星巴克獨家研發的酵母甜甜圈為本體，「經典巧克力巧拿滋」搭配巧克力與杏仁餅乾碎，一口咬下還有卡士達內餡；「草莓巧克力巧拿滋」則淋上白巧克力草莓醬，夾雜帶有大湖草莓果肉的草莓醬，隱約吃得到草莓顆粒，為草莓控帶來新選項。

「法式草莓蛋糕」及「草莓巧克力塔」皆採用當季草莓製成，準備攻佔草莓控清單。圖／星巴克提供
「法式草莓蛋糕」及「草莓巧克力塔」皆採用當季草莓製成，準備攻佔草莓控清單。圖／星巴克提供

12/28起：飲料新品上市

「栗香蒙布朗風味那堤」與「開心果抹茶那堤」大杯售價160元，大杯「麥盧卡蜂蜜薑汁紅茶」為155元。圖／星巴克提供
「栗香蒙布朗風味那堤」與「開心果抹茶那堤」大杯售價160元，大杯「麥盧卡蜂蜜薑汁紅茶」為155元。圖／星巴克提供

2020年最後登場的飲料，為3款風味截然不同的新品。咖啡控可嚐鮮「栗香蒙布朗風味那堤」，栗香白巧克力與經典義式濃縮咖啡產生平衡新組合，上方擠上濃縮咖啡鮮奶油，再淋上栗香白巧克力糖醬，入口還帶點綿密滑順的奶香。「開心果抹茶那堤」則融合了濃郁的抹茶和開心果，奶泡口感十分貼近冬天。最後一款「麥盧卡蜂蜜薑汁紅茶」則是暖胃新選項，星巴克英式早餐茶調入嚴選自紐西蘭麥盧卡蜂蜜，再加入靈魂薑汁，舒緩提神神器再添一。

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