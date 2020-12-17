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cama café耶誕驚喜12/18「全品項85折」最終回！新會員註冊再享大杯第二杯半價
知名平價連鎖cama café的12月會員日12月11日（五）推出後，受到許多「咖啡控」的好評，只要下載cama café的APP並成為會員，都可以在會員日消費全品項享85折優惠，這回「最強優惠最終日」將於12月18日 (五) 舉辦，還沒加入會員的咖啡控或喜愛咖啡的民眾們快衝！
近年許多餐飲業者專注於會員的經營，希望透過黏著度的增加，吸引舊客持續消費，並透過優惠拉攏新客，cama café也不例外。這回推出的會員日活動，祭出超狂「全品項85折」優惠，像是飲品、濾掛、咖啡豆、週邊器具皆適用，另外出示App會員條碼還能累積點數，未來能兌換更多優惠服務。
值得注意的是，門市上的包裝餅乾、麵包、蛋糕、輕食不得享有85折優惠喔，由於號稱為年度最強優惠，可寄杯與寄豆，喜歡咖啡的朋友可以趕快囤貨囉。最後，現在只要下載App並完成註冊，新會員14天內還可以享大杯同品項飲品第二杯半價喔，趕快註冊不要猶豫囉。
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