cama café耶誕驚喜12/18「全品項85折」最終回！新會員註冊再享大杯第二杯半價

星巴克特色門店又一彈！「北港門市」於今(20日)盛大開幕，也是雲林縣北港鎮首間星巴克門市。整體門市建築概念以雙手合十的意象設計，內部造型的格柵天花及運用類似寺廟的古樸紅棕色調，展現出富含歷史及在地的風

2020-11-20 11:45