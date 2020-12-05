星巴克耶誕「小熊特調咖啡」買1送1喝法、全家咖啡買6送6！咖啡控限時開喝

咖啡控12月優惠筆記時間到！今天簡單為大家網羅3大熱門品牌最新活動，讓大家星巴克耶誕系列新品、全家限定優惠、cama café年度最低折扣都能一次跟上！

全家好咖日：單品咖啡買六送六、每人至多可購6組

圖／全家便利商店提供

全家便利商店每月6號好咖日推出指定咖啡品項買六送六，這次12月提前開跑，即日起已開放搶購Let's Café中杯「單品拿鐵、單品美式」不限冷熱買六送六。只要使用全家APP商品預售功能，就能平價入手，會員限購6組，可採用「隨買跨店取」安心寄杯，截至2021/02/28皆可兌換。

星巴克：耶誕新品買一送一喝法

圖／星巴克提供

繼早前的太妃核果風味那堤、烤蘋果系列，星巴克即將於12/9推出第二波耶誕新飲品，打造「節慶特調咖啡」。新口味以美式咖啡為基底，融合榛果風味糖漿，上方搭配鮮奶油，再放上呆萌的星巴克熊，挑戰冬天療癒系必喝。而星巴克另一人氣品項「薄荷風味摩卡咖啡」也隨節日同步回歸，喜歡薄荷巧克力的人，可以考慮試試這款經典濃縮咖啡結合兩款香氣的特色飲品。

圖／星巴克數位體驗活動截圖

趁著新品上市，大家屆時可結合數位體驗活動，12/25前完成指定活動，即有機會抽取「全品項飲料好友分享券」，立馬用買一送一喝新品。優惠可於獲券當日算起+2天內兌換，每日可兌換到20:00，最終截止日為12/27。

Cama café：85折開喝、摩卡咖啡第2杯5折

圖／cama café提供

主打現烘咖啡豆的cama café為回饋會員，推出年度最狂優惠，12/11及12/18到店消費可享「全品項85折」優惠，飲品、咖啡豆、禮盒、咖啡器皆適用，讓小資族嚐鮮、送禮兩相宜。而即日起憑中國信託ATM列印酷碰券優惠，購買大杯同品項、冰熱的「榛果摩卡咖啡」或「摩卡咖啡」，還可享第2杯5折優惠，活動截至2021/01/30。

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