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星巴克「全品項買1送1、85折耶誕派對」！星巴克12月優惠懶人包

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克提供、星巴克數位體驗活動截圖
圖／星巴克提供、星巴克數位體驗活動截圖

星巴克粉絲又有新優惠能筆記！繼2日冬日指定飲料好友分享日結束，星巴克再度釋出買一送一兌換活動，還有2020年度耶誕購物派對，讓大家不僅能省荷包開喝，還能趁機入手心儀的周邊商品。

星巴克特色門市愛分享數位活動：即日起至12/25

圖／星巴克數位體驗活動截圖
圖／星巴克數位體驗活動截圖

星巴克數位體驗活動又回歸了！即日起至12/25期間，凡完成網上特色門市愛分享數位活動，即可抽取專屬飲料優惠，包含精選咖啡單杯特價、指定系列咖啡買一送一，再幸運一點還能獲得「全品項飲料好友分享券」，隨喜好開喝買一送一。優惠可於獲券當日的隔天算起+2天內兌換，每日可兌換到20:00，最終截止日為12/27。

圖／星巴克數位體驗活動截圖
圖／星巴克數位體驗活動截圖

活動頁面可透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面或星巴克LINE帳號選單入口取得。

耶誕購物派對SHOPPING PARTY：12/4、12/18

圖／星巴克官網
圖／星巴克官網

許多忠實粉絲引頸期盼的購物派對將於12月登場，12/4及12/18週五活動當天，到全台門市購買全品項商品可享85折優惠。雖然品項不包含飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值，但也是入手精美杯款、禮盒等質感產品的最佳時機。單筆折扣後只要消費滿額1000元，即可獲得星環狀吸管一個，可累贈，當日數量有限贈完為止。提醒大家優惠無法併用，活動日僅開放糕點單品點購85折，暫停提供含飲料的糕點套餐組合(早餐/午晚餐/一般套餐/現烤與專案套餐組合)，優惠品項依各門市現貨為準。

愛Sharing2020網站獎品買一送一券：即日起至12/30

11/20前曾在愛·Sharing2020網站參加「愛的分享週-星巴克」拼圖任務、集滿20個雪鈴金幣者，將會獲得獎品序號。12/13前憑序號至7-ELEVEN門市ibon機台，即可列印出星巴克飲料好友分享券小白單，而12/30前持ibon白單至星巴克門市，凡購買兩杯容量、冰熱、口味一致的飲料，即可兌換買一送一好康囉！票券限使用乙組乙次，兩杯飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務，機場管制區內門市及車道服務不提供此優惠，大家記得看清楚時間，別忘了期限內完成兌換。

外送平台 星巴克午餐優惠組合：12/1至12/14

經常與外送平台合作的星巴克，11月結束早餐系列優惠後再釋新方案。12月起截至12/14，活動期間每日11:00至14:00透過外送平台UberEats選購指定午餐組合，即享優惠價，各行銷活動無法合併使用。

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