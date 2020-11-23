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2日限定！星巴克「買一送一」來了，冬日星冰樂開喝時間到

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自星巴克官網、星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／擷取自星巴克官網、星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

咖啡控這週記得開喝！繼推出耶誕新品後，星巴克本回祭出連續兩天的「冬日指定飲料好友分享日」，代表大家是時候揪團開喝、或犒勞自己獨享買一送一！

星巴克於11/26、11/27推出限定優惠，活動當日11:00至20:00單筆購買兩杯相同容量、風味、冰熱飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。需要注意的是，此優惠不適用於耶誕季節飲品，像是太妃核果風味那堤、烤蘋果風味系列飲品，但是喜愛經典口味的人完全不受影響，大家可考慮人氣品項焦糖可可碎片星冰樂、抹茶奶霜星冰樂或冷萃咖啡，霸氣喝一波！

星巴克以「Carry the Merry」為耶誕主題，11/4起於全台門市推出耶誕檔期，限定飲品售完為止。圖／星巴克提供
星巴克以「Carry the Merry」為耶誕主題，11/4起於全台門市推出耶誕檔期，限定飲品售完為止。圖／星巴克提供

若一心想嚐鮮烤蘋果系列的粉絲，也有回饋要筆記！星巴克即日起於LINE酷券官方帳號推出「星巴克暖心祝福派對」限時活動，截至11/30活動期間，凡購買或贈送暖心新品「太妃核果風味那堤」或「烤蘋果風味那提」，完成門市兌換使用，購買者或送禮者即可獲得「星巴克黑咖啡系列好友分享券」乙張。票券期限為12/30前，限量30000份送完為止。此外，活動期間內凡使用LINE Pay支付購買或贈送LINE酷券星巴克商品，並於適用門市完成使用，即可透過「LINE酷券」官方帳號獲得1個任務章，完成集章任務，即可獲得「星巴克大杯熱那堤招待券」乙張。限額2000份，票券限於2020/12/30前使用。

冬日指定飲料好友分享日 注意事項

1.優惠品項依各門市現貨為準，不包含耶誕季節飲品(太妃核果風味那堤與烤蘋果風味系列飲品)及罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，亦不適用加價升級與額外添加燕麥奶客製化收費項目。
2.不參與活動優惠之門市包含機場門市(松山機場、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、小港國際站及機場管制區內門市)、高鐵/鐵路站內門市(青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵)、洄瀾、花蓮和平、車道服務等。
3.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

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